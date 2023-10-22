張致恒再孖雯雯拍片 認與關智斌合體99.9%無望

雯雯聲稱很想離婚，但想到小朋友安排便卻步，但片中仍見她與張致恒打情罵悄。

由於首日被批Hea答冇誠意，今次二人認真得多，被問到最想老公改啲咩，雯雯只答：「好多，其實講都冇用，佢要改會自己改。」其後，再透露最不滿老公經常不沖涼，張致恒即解釋只因平日要做家務及照顧小朋友，搞到三更半夜才輪到他沖涼：「所以做老竇係幾慘一件事，我有沖，只不過好晏先沖啫，邊有時間沖先得㗎。」

在旁的雯雯則狙擊直指張致恒懶，又抱怨指校方要求父母做的事，他永遠不記得，張致恒反駁︰「係呀，我開始老人癡呆呀，太攰喇平時。（雯雯：攰唔係藉口。）咁四個畀晒你Follow，我負責去返工。」至於，有網民問為何遲遲不離婚，雯雯表示：「其實係想離婚，但要考慮小朋友，小朋友要分開定點呢？咁所以咪仲堅持，撐到就撐。」

對於為何家庭收入欠佳之下，仍要去私院剖腹生B，雯雯稱其身體情況不容許順產，而Steven表示三仔及孻仔都是在公立醫院剖腹出世，只是大仔及二仔在私家醫院出世。