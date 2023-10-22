張致恒再孖雯雯拍片 認與關智斌合體99.9%無望

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯)為了搵奶粉錢養家，不斷出奇招，繼兩公婆重施故技開設收費IG帳號，採取月費50元的會員制分享家庭事，日前更宣布開設YouTube頻道拍片做YouTuber 。首條影片於前晚（20日）上架，見反應熱烈，二人迅速於昨晚（21日）上載第二條「深夜夫妻Q&A 2」。
由於首日被批Hea答冇誠意，今次二人認真得多，被問到最想老公改啲咩，雯雯只答：「好多，其實講都冇用，佢要改會自己改。」其後，再透露最不滿老公經常不沖涼，張致恒即解釋只因平日要做家務及照顧小朋友，搞到三更半夜才輪到他沖涼：「所以做老竇係幾慘一件事，我有沖，只不過好晏先沖啫，邊有時間沖先得㗎。」
在旁的雯雯則狙擊直指張致恒懶，又抱怨指校方要求父母做的事，他永遠不記得，張致恒反駁︰「係呀，我開始老人癡呆呀，太攰喇平時。（雯雯：攰唔係藉口。）咁四個畀晒你Follow，我負責去返工。」至於，有網民問為何遲遲不離婚，雯雯表示：「其實係想離婚，但要考慮小朋友，小朋友要分開定點呢？咁所以咪仲堅持，撐到就撐。」
對於為何家庭收入欠佳之下，仍要去私院剖腹生B，雯雯稱其身體情況不容許順產，而Steven表示三仔及孻仔都是在公立醫院剖腹出世，只是大仔及二仔在私家醫院出世。
片段中，二人亦有曬恩愛，張致恒首次透露鍾意老婆細細粒兼有愛心：「我鍾意佢細細粒，151cm。（雯雯：出面啲人話你鍾意身材好，我同你過往嗰啲好唔同。）好多時鍾意同搵嗰個係兩回事，同過往啲唔同唔得㗎咩，吓吓要一樣㗎咩，同埋我好鍾意女仔有雀斑，最唔鍾意佢擠黑頭啫，最鍾意區燕雯係好有愛心嘅人，對所有寵物都好有愛心。」有人問到會不會考慮讓囝囝接拍廣告，張致恒表示很歡迎，但不會主動搲撈，並稱若有機會，到時會把廣告收入的三分一幫囝囝儲起。
至於，被問到會否與關智斌合體開騷，張致恒直言：「應該都唔會喇啩，呢個問題唔應該問我，係問佢，應該係問想唔想，我就梗係想啦，自己曾經破壞咗一個咁好嘅機會，但基本上呢件事99%冇可能再發生，所以唔緊要啦，大家想睇可以上YouTube重溫演唱會，如果有DVD出都好，當作紀念。」而雯雯亦盼望Boy'z能重踏舞台，並謂必定會全家總動員撐場。