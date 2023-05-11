張致恒老婆受訪斥Steven賴理無錢 唔想小朋友無爸爸寧死忍

張致恒(Steven)太太區燕雯過去不時在社交平台嗌離婚，又不時放負，亦多次表明自己與Steven劃清界線。早前雯雯決定自力更生，開網店盼能幫補家計，總好過望天打掛。今日有傳媒刊登雯雯的訪問，她坦言對Steven一直容忍，是不想小朋友成長過程沒有爸爸，更自爆戶口出現零，連三位小朋友開飯的錢也沒有。 雯雯在訪問中提到，自己是在單親家庭成長，一直渴望有一個家，遇到Steven之後，令她覺得可以組織家庭，不過她坦言二人的關係一直有問題，然而不想小朋友沒有爸爸，加上兒子們都好崇拜Steven，所以只要對方表示會改過，她都會容忍。

斥Steven無所事事 雯雯指Steven在家整天百無聊賴，又鮮有幫忙打掃，夫婦二人不時為錢爭執。她指Steven就算面對全屋開飯錢也沒有時，都只會做出「係無都無辦法」的反應，令她情緒隨即失控。她稱最壞的時候，是兩個大仔餓到哭，細仔要吃奶粉的錢也沒有，最後要由奶奶出手。她透露每天早上6時起床，之後一個人獨力湊3個小朋友及3隻狗，每天忙到凌晨2點才可以休息。她在訪問中提到，生小朋友是很幸福的事，希望有天可以帶同兒子及愛犬一齊到彭福公園，見到他們一齊忘我地跑。