張進翹首開新碟發布音樂會 一晚唱22首歌壓力大

張進翹(mansonvibes)於日前(18日)假九龍灣九龍灣國際展貿中心 Music Zone舉行首個新碟發布音樂會【The UNKNOWN】，同步推出耗時一年創作的首張概念EP【 liFe iS… 】。完騷後Manson表示心情複雜，既緊張又興奮，「第一次唱咁長嘅騷，成晚連埋encore唱咗22首歌，同埋因為係專場，個個都嚟睇我一個，所以壓力好大。」他笑言暫時鬆了半口氣，因為下周仍有音樂節表演。
望走向更大舞台
家人與一眾圈中好友包括舒文、吳林峰、Jaime 張天穎、Moon Tang、朱栢謙、麗英@小薯茄、叱咤903 DJ阿正及Oscar等，都有到場支持，提到Manson媽捧場，他笑指媽媽每日都看自己「演出」：「我日日喺屋企唱嘈住佢，佢都慣咗，反而好多artist朋友嚟睇，搞到我好緊張。」他期待與團隊到不同的地方：「我想去戶外，我相信呢站係開始，同我隻EP一樣，係我嘅轉捩點，完成第一步之後可以再跳到更大舞台。」
實體EP 藏絕密真相
EP與音樂會一脈相承扣連主打歌《ONE WAY TICKET》， 象徵與樂迷攜著一張單程票，迎來生命的挑戰與狂喜。 音樂會分4個章節，Manson率先以《BIRTH》及重寫曲詞及編曲的《YOUTH WE ARE》為音樂會揭序幕，甫出場已經讓樂迷尖叫，緊接是《S.A.D.》、《FREQUENCY》和澎湃歡快的音樂會主題曲《ONE WAY TICKET》等，一口氣唱畢7首歌，Manson感謝沿途有著音樂伙伴及團隊的支持：「今日係特別大日子，因為實體EP出面有得賣啦，入面好多絕密真相。嚟緊我帶大家返去以前，好似好多好唔好嘅經歷，例如失戀，寫出嚟再經歷一次，好好療癒自己。」
重唱《造星III》作品
緊接Manson以結他自彈自唱，演繹在青春時期創作的歌《LIKE YESTERDAY》、從未正式發表的《夢旅途之歌》及《那飛到天涯邊的紙鷂》後，Mansion分享關於夢想和前路的心聲，並送上《One More Game》喻意重新出發，與樂迷繼續上路。 第三章，Manson演唱為自己主演的電影《香港大師》創作的片尾曲《oh regrets》，繼而接連演唱在青春時期影響甚深的搖滾歌曲如David Bowie的《Heros》、中島美嘉的《Glamorous Sky》等，除了歌曲音樂，電影帶來的啓發在他成長當中亦扮演重要角色，Manson一口氣獻唱電影主題曲《身外情》、《緣路山旮旯》。
音樂會的最後一章，Manson演繹改編自方皓玟的《唵嘛呢叭咪吽》，這首歌別具意義，除了是讓他為人熟知的《全民造星III》初登舞台之選曲，同時亦是為他帶來療癒的旋律，接續演唱表述青春有罪的《It’s a sin》。 Manson獻唱出道作《今天我不想做嘢》及《無可救藥的浪漫》。音樂會結束後，樂迷仍不願離開，在一片Encore聲下，Manson再度登場，多唱一次音樂會主題曲《ONE WAY TICKET》，為音樂會畫上圓滿句號。