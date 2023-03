張進翹首開新碟發布音樂會 一晚唱22首歌壓力大

實體 EP 藏絕密真相

EP與音樂會一脈相承扣連主打歌《ONE WAY TICKET》, 象徵與樂迷攜著一張單程票,迎來生命的挑戰與狂喜。 音樂會分4個章節,Manson率先以《BIRTH》及重寫曲詞及編曲的《YOUTH WE ARE》為音樂會揭序幕,甫出場已經讓樂迷尖叫,緊接是《S.A.D.》、《FREQUENCY》和澎湃歡快的音樂會主題曲《ONE WAY TICKET》等,一口氣唱畢7首歌,Manson感謝沿途有著音樂伙伴及團隊的支持:「今日係特別大日子,因為實體EP出面有得賣啦,入面好多絕密真相。嚟緊我帶大家返去以前,好似好多好唔好嘅經歷,例如失戀,寫出嚟再經歷一次,好好療癒自己。」