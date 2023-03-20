張進翹首開新碟發布音樂會 一晚唱22首歌壓力大

張進翹(mansonvibes)於日前(18日)假九龍灣九龍灣國際展貿中心 Music Zone舉行首個新碟發布音樂會【The UNKNOWN】，同步推出耗時一年創作的首張概念EP【 liFe iS… 】。完騷後Manson表示心情複雜，既緊張又興奮，「第一次唱咁長嘅騷，成晚連埋encore唱咗22首歌，同埋因為係專場，個個都嚟睇我一個，所以壓力好大。」他笑言暫時鬆了半口氣，因為下周仍有音樂節表演。 望走向更大舞台 家人與一眾圈中好友包括舒文、吳林峰、Jaime 張天穎、Moon Tang、朱栢謙、麗英@小薯茄、叱咤903 DJ阿正及Oscar等，都有到場支持，提到Manson媽捧場，他笑指媽媽每日都看自己「演出」：「我日日喺屋企唱嘈住佢，佢都慣咗，反而好多artist朋友嚟睇，搞到我好緊張。」他期待與團隊到不同的地方：「我想去戶外，我相信呢站係開始，同我隻EP一樣，係我嘅轉捩點，完成第一步之後可以再跳到更大舞台。」

實體 EP 藏絕密真相 EP與音樂會一脈相承扣連主打歌《ONE WAY TICKET》， 象徵與樂迷攜著一張單程票，迎來生命的挑戰與狂喜。 音樂會分4個章節，Manson率先以《BIRTH》及重寫曲詞及編曲的《YOUTH WE ARE》為音樂會揭序幕，甫出場已經讓樂迷尖叫，緊接是《S.A.D.》、《FREQUENCY》和澎湃歡快的音樂會主題曲《ONE WAY TICKET》等，一口氣唱畢7首歌，Manson感謝沿途有著音樂伙伴及團隊的支持：「今日係特別大日子，因為實體EP出面有得賣啦，入面好多絕密真相。嚟緊我帶大家返去以前，好似好多好唔好嘅經歷，例如失戀，寫出嚟再經歷一次，好好療癒自己。」