彭羚孖林海峰赴英探女順道見好友 Wyman：好過晒乜嘢生日禮物

彭羚（Cass）封咪多年，榮升人母後一直相夫教女，被老公林海峰阻止復出，專心做個賢妻良母。近日，Cass的好友黃偉文（Wyman）分享合照，除了與Cass再度同框外，林海峰亦難得一同合照。

Wyman本月21日將迎來54歲生日，他在IG出PO貼三人合照，並寫：「從天而降、突擊倫敦的林氏伉儷。前日寫詞，如常通宵，朝頭早10 點都未瞓，個人開始『溫溫燉燉』唔係好function 到之際，突然收到彭小姐WhatsApp：『What a you doing tonight ?』雖然突然，但我其實已經估到（因為佢上次都係咁嘅套路），就答『Nothing special』。結果當晚都係冇見到，但第二日下晝飲咗70分鐘快閃下午茶，人哋本來『旋風式訪英48小時』探女，但都抽咗珍貴嘅一粒鐘見我，只係因為想同我『have an early birthday drink』⋯⋯ 飲完茶臨走嗰吓，今次互相擁抱得特別耐，呢件事發生係我同林太身上一啲都唔出奇，但咁多年都冇試過我鬆咗手林公子都未放手，溫暖，但我知如果問佢，佢一定會懶唔care咁話『係咩？可能飲咗少少酒姐。』」Wyman自言人大咗，由超低能勁搞笑變成勁浪漫超溫馨，形容今次見面好過晒乜嘢生日禮物。