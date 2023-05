彭羚孖林海峰赴英探女順道見好友 Wyman：好過晒乜嘢生日禮物

彭羚(Cass)封咪多年,榮升人母後一直相夫教女,被老公林海峰阻止復出,專心做個賢妻良母。近日,Cass的好友黃偉文(Wyman)分享合照,除了與Cass再度同框外,林海峰亦難得一同合照。

Wyman本月21日將迎來54歲生日,他在IG出PO貼三人合照,並寫:「從天而降、突擊倫敦的林氏伉儷。前日寫詞,如常通宵,朝頭早10 點都未瞓,個人開始『溫溫燉燉』唔係好function 到之際,突然收到彭小姐WhatsApp:『What a you doing tonight ?』雖然突然,但我其實已經估到(因為佢上次都係咁嘅套路),就答『Nothing special』。結果當晚都係冇見到,但第二日下晝飲咗70分鐘快閃下午茶,人哋本來『旋風式訪英48小時』探女,但都抽咗珍貴嘅一粒鐘見我,只係因為想同我『have an early birthday drink』⋯⋯ 飲完茶臨走嗰吓,今次互相擁抱得特別耐,呢件事發生係我同林太身上一啲都唔出奇,但咁多年都冇試過我鬆咗手林公子都未放手,溫暖,但我知如果問佢,佢一定會懶唔care咁話『係咩?可能飲咗少少酒姐。』」Wyman自言人大咗,由超低能勁搞笑變成勁浪漫超溫馨,形容今次見面好過晒乜嘢生日禮物。