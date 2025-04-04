復仇反擊戰｜紐約辦全球首映禮 金像影帝雷米馬利克帶母親溫馨造勢

《復仇反擊戰》（The Amateur）即將上映下星期開畫，金像影帝雷米馬利克（Rami Malek）、羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）、Rachel Brosnahan、Caitríona Balfe、Holt McCallany及 Adrian Martinez與導演James Hawes一同亮相於舉行在紐約林肯中心的全球首映禮，雷米馬利克更帶母親現身盛會，近日他更母子檔宣傳，與媽咪到《Good Morning America》直播室陪乖仔開工。 非一般間諜片《復仇反擊戰》即將上映，除了諜戰題材外，其中一大賣點就是由金像影帝雷米馬利克擔正主角。雷米馬利克憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）技驚四座，但其實他早於封帝之前，已有不少佳作引人入勝，絕對是影壇中備受應同的實力派。

《黑客軍團》飾天才黑客封視帝 雷米馬利克於美國出生，但擁有埃及血統與獨特輪廓的他，在入行時已擔任起相關角色，例如於大作《翻生侏羅館》（Night at the Museum）系列中飾演埃及法老，就讓他嶄露頭角。其後他參演戰爭神劇《太平洋戰爭》（The Pacific）、電影《極速快感》（Need for Speed）等，雖是擔任配角，但已憑出眾演技令人留下深刻印象。 當然，令雷米馬利克成名的作品，就是口碑強勁、被譽為科技題材神劇的《黑客軍團》（Mr. Robot） 。劇集充滿懸疑神秘感，加上題材新鮮，一開播已大受歡迎。當中雷米馬利克扮演擁有反社會人格的天才黑客Elliot Alderson，令他贏得艾美獎視帝。同時，觀眾也對其「電腦天才」的形象印象深刻，因此當公布他將於《復仇反擊戰》飾演電腦解密專才，就令一眾劇迷極為期待。