復仇反擊戰｜紐約辦全球首映禮 金像影帝雷米馬利克帶母親溫馨造勢

《黑客軍團》飾天才黑客封視帝

雷米馬利克於美國出生,但擁有埃及血統與獨特輪廓的他,在入行時已擔任起相關角色,例如於大作《翻生侏羅館》(Night at the Museum)系列中飾演埃及法老,就讓他嶄露頭角。其後他參演戰爭神劇《太平洋戰爭》(The Pacific)、電影《極速快感》(Need for Speed)等,雖是擔任配角,但已憑出眾演技令人留下深刻印象。

當然,令雷米馬利克成名的作品,就是口碑強勁、被譽為科技題材神劇的《黑客軍團》(Mr. Robot) 。劇集充滿懸疑神秘感,加上題材新鮮,一開播已大受歡迎。當中雷米馬利克扮演擁有反社會人格的天才黑客Elliot Alderson,令他贏得艾美獎視帝。同時,觀眾也對其「電腦天才」的形象印象深刻,因此當公布他將於《復仇反擊戰》飾演電腦解密專才,就令一眾劇迷極為期待。