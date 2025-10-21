我推的男子｜Lokman孖BabyJohn「BL」拆夥欲挑戰杜Sir《鎗火2.0》 呼籲多支持香港製作

由蔡瀚億(BabyJohn)、楊樂文(Lokman@MIRROR)、陳穎欣(Yanny)、魯文傑(Simon)、張嘉琳(Donut)合演的19場舞台劇《我推的男子》，日前於香港藝術中心壽臣劇院圓滿落幕，眾演員與導演梁祖堯、導演及編劇阮韻珊一同謝幕，其間身兼監製及主演的蔡瀚億特別感謝妻子Donut支持，一度哽咽，Donut亦不禁落淚。有fans 送上《B &L雄風再現演唱會》巨型門票，祝願「BL組合」Lokman與BabyJohn盡快可在舞台上「雄風再現」。BabyJohn不忘呼籲：「我哋嘅演出暫時告一段落，但香港仲有好多好多唔同嘅製作，每一個藝術工作者都有責任將我哋覺得最好、最真摯嘅情感同作品分享畀大家，希望大家都會支持香港嘅舞台劇、電影、唔同平台嘅劇集！」Simon 亦坦言：「舞台劇係好難生存，但大家買飛入場就會好到幫手！」

回望19場演出，Lokman坦言最難忘的一幕，是導演梁祖堯臨危受命頂替身體抱恙的 Simon 上場：「當時情況有少少危急，首先擔心Simon情況，而阿祖可以準備替補嘅時間亦都好少，所以嗰場演出我腎上腺素飆升，好緊張！」BabyJohn補充指，演出後收到 Simon 報平安的短訊，是整個演出中最難忘的時刻：「Simon話休息兩場之後就會歸隊，當佢歸隊之後好快就pick up返，演出依然流暢，縱然唔舒服，但感受到佢冇放低過呢個團隊。」Simon 因身體不適休演兩場，坦言是「飛來橫禍」：「成世仔第一次演出期間要停演兩場，被導演懇求我做詳細檢查。」他強調現已康復，謝謝大家關心。

Yanny 亦憶起當天情況：「嗰日真係人生中相當刺激嘅一日！一方面擔心Simon，另一方面自己又係劇場新人，好緊張，個心卜卜跳，好似打緊一個好刺激嘅game！」她又分享其中一日特別難忘：「嗰日我好唔夠休息，仲要演兩場，要同自己體力鬥爭。記得我喺台望住Lokman嗰陣，個人真係『發下發下』，嗰刻好難過咁發現，原來攰嘅時候，身體唔係自己話事。」首登劇場的她謙虛地說：「畀68分自己，合格嘅，好enjoy！第一次做舞台劇仲有好多進步空間，希望下次可以試下演搞笑嘅角色！」

憶《狂舞派》出碟簽名

劇中 Lokman 與 BabyJohn 飾演一對 BL 組合，對於會否抽離不到角色，Lokman 眼紅紅感觸分享，「尾場同BabyJohn合唱時，雖然角色係Billy同Leo，但同時亦呼應返我哋現實嘅關係。我哋識咗十幾年，中間各自發展，而家又聚埋一齊演出，好複雜又真實嘅情感湧晒出嚟。」

BabyJohn 亦深有同感：「劇中有場鬧交戲，我哋講起 B&L 當年攞白金唱片去 HMV 簽名，嗰段戲其實好似對應返我哋現實中《狂舞派》第一集嗰陣，票房一千萬之後出咗隻碟，我哋都真係去過唱片舖簽名。套劇睇落講緊 Billy 同 Leo，但其實都係我同 Lokman 嘅寫照。尤其今日係尾場，好多回憶一路演一路彈返出嚟，嗰種感覺好真實，好似我同 Lokman 私底下都被呢套劇連結住一樣。」問到未來想再合作的題材，兩人笑言想挑戰動作懸疑片。BabyJohn坦言：「我哋都好想杜Sir搵我哋⋯⋯」Lokman接住笑說：「睇下杜Sir會唔會再拍《鎗火2.0》啦！」