房祖名隔10年出新歌《尋光》 MV加入當年道歉記者會片段

成龍兒子房祖名分別於2005年及2010年曾出演《早熟》及《分手說愛你》，被指演技打動人心。不過，2014年被爆出吸食大麻，被北京東城法院判處有期徒刑六個月及罰款2千元人民幣，事件令房祖名形象受到重創之後消失於幕前。10年後，房祖名再次推出新歌《尋光》，一手包辦歌詞和作曲，講述多年來陷入黑暗孤單嘅人生體悟。
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《尋光》MV由房祖名自編自導自演，為房祖名長久以來想嘗試嘅生死題材做腳本構思，並搵來金馬獎導演蘇哲賢拍攝，團隊更特別到墾丁拍攝長達四天。MV中，房祖名從醫院醒來並探索，穿越沙漠及深海潛水，更加入掙扎溺水畫面，詮釋歷經迷惘和深淵嘅日子。另外，房祖名又大膽加入當年出獄後嘅道歉記者會片段及父母成龍與林鳳嬌嘅恩愛合照，到最後游出海面向光裡前進。
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另外，房祖名向公司建議找媽媽林鳳嬌書寫MV中嘅「房祖名」名字，有著「希望佢嘅第二次人生從此不同」嘅意義，而音樂之路上嘅師傅李宗盛，亦賜予房祖名「尋光」二字，勉勵房祖名做一個內心強大嘅人。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈