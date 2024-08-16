房祖名隔10年出新歌《尋光》 MV加入當年道歉記者會片段

另外，房祖名向公司建議找媽媽林鳳嬌書寫MV中嘅「房祖名」名字，有著「希望佢嘅第二次人生從此不同」嘅意義，而音樂之路上嘅師傅李宗盛，亦賜予房祖名「尋光」二字，勉勵房祖名做一個內心強大嘅人。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈