承認與13歲女童非法性交候判 李廷川40年前唱贏張學友 曾獲阿叻「祝福」

尋日區域法院審理一宗案件，被告李廷川（59歲）被控喺2011年向當時女友嘅13歲胞妹作出猥褻行為及非法性交，被告承認4項控罪，並指自己患腦退化症，希望獲輕判。法官將案件押後至12月14日判刑。

李廷川早前曾出現TVB節目《星光匯聚成翡翠》，因為佢40年前喺《歡樂今宵》嘅歌唱比賽勝出，未出道嘅張學友都係佢嘅手下敗將。

李廷川40年前唱贏張學友

阿叻指李廷川唱得好過張學友

1983年《歡樂今宵》舉辦《盡顯才華Sing聲星》歌唱比賽環節，每集都會有3名挑戰者同上一集勝出嘅台主較量，當年李廷川係兩屆台主，張學友以「踢館者」身份參賽。學友當時選唱關正傑嘅《遲早是一對》，評判之一嘅歌唱老師周文珊認為學友嘅演唱「唔夠連貫，尾音求其，交代待唔夠清楚」。原來當日另一位評判係阿叻陳百祥，TVB 40年後再搵阿叻俾評語，佢都係認為張學友唱得冇李廷川咁好。

李廷川為張國榮師弟 曾同台演唱

至於李廷川參賽時只有19歲，讀書時已經熱愛音樂，仲係哥哥張國榮師弟，試過同台演唱。李廷川喺《星光匯聚成翡翠》憶述參加比賽情況，佢話排隊報名人龍十分墟冚，而佢試音後第二日就獲通知入圍。結果李廷川最終成為4屆台主，但喺決賽輸咗，失落總冠軍。事後有唱片公司搵李廷川試音，但係被嫌唱腔太老成，最終未有簽約。李廷川之後做印刷，仲會教人彈結他，廿幾年前撞返舊朋友後一齊再玩音樂。對於唱贏張學友，李廷川話當時都戥學友唔抵，又讚對方把聲聽得好舒服。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載