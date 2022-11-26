拼命三郎｜Locker分享肌肉照賀煞科 獲片中老竇譚耀文讚踏實

《拼命三郎》是陳大利繼《黃金花》後第二部自編自導的電影作品，而早前在《拼命三郎》的社交媒體專頁上，已登有一張照片是陳大利和譚耀文的合照，導演寫了一句「他是我心中的第三個阿郎」。更解釋道，找譚耀文做「阿郎」的念頭早幾年前已有：「找譚耀文演三郎緣自2017年，一次我們在片場閒聊的緣份，適逢我正在構想父子的故事，便決定以他為中心寫個劇本。但最主要是我認為譚耀文好戲而不落俗套，我認為他的演藝事業不止於此，應該要真真正正地擔正男主角。」對此譚耀文很感恩導演和監製對自己的信任：「多謝監製黃子桓和導演陳大利今次俾呢個機會我嘗試演繹父子題材同埋三郎呢個角色。加上寫實風格是導演的強項，所以我同個劇本一樣都打磨咗好幾年，期望影片上映時會有好成績。」今次除了有譚耀文等一班實力演員之外，更有兩位新生代演員參演，包括Locker與細貓，而Locker在戲中更與譚哥做父子角色，對於跟譚哥這前輩第一次合作，Locker坦言非常舒服，因為譚哥在拍攝前已約他出來吃飯讓大家了解對方，又會互傳信息及分享喜歡的電影，因此到拍攝時已熟絡了很多，笑言甚至不用開口也能理解對方了：「拍攝時我覺得已經跟譚哥有種父子默契 – 很多時已覺得不需每事說出口，有種『心照啦』的感覺，他真的像是我一個非常friendly、像是朋友的『老豆』。」對於自己個「仔」Locker，譚哥讚他是「好踏實，夠晒勤力！」譚哥說看得出Locker很珍惜演出機會：「即使今次佢身心負擔好重，休息時佢都成日係旁邊感受現場種種！証明佢好珍惜今次嘅機會。」 Locker也表示每一場戲譚哥也會先和他及導演對一次，慢慢拍攝下來每場戲每句對白也會研究對一次，所以能一起演得非常舒服。



另一位新生代演員細貓從《全民造星》出身，由歌手出道，第一次參與拍攝電影，自言非常緊張也很榮幸可以跟譚耀文合作。因為今次台前幕後拍至最後一刻大家都非常不捨，譚耀文也覺得很難得：「今次台前幕後大家都係『拼命三郎』，所以煞科嗰一刻大家係唔捨得要接受呢個現實。」譚耀文為了紀念這一套如此齊心的作品，叫大家穿上crew衫，一起拍最後一鏡齊心叫出《拼命三郎》，為煞科畫上完美句號。