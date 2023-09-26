搣甩「雨神」封號 Nowhere Boys成功赤柱開戶外騷

Nowhere Boys 5子。

樂隊Nowhere Boys，上周末於赤柱廣場出席《移動城堡3之票房毒藥Music Live》活動，吸引逾近百名樂迷和觀眾。這次演出對於Nowhere Boys來說尤為重要，因為之前他們一直被戲稱為「雨神」，每次舉行戶外演出，都遇上大雨被迫取消。但這次他們終於擺脫了「雨神」的稱號。

大批樂迷前來撐Nowhere Boys場。

Nowhere Boys共表演6首歌曲，包括《掹藤》、《Superpowers》、《狂想曲》、《我們的航海時代》、《我們的移動城堡》，以及新歌《票房毒藥》。他們的主音Van和結他手Ken經常走向樂迷，全場的氣氛非常熱烈，大家跟著節拍跳舞並高舉雙手。演出結束後，觀眾不願離開，一直呼喊encore，於是5子再次演唱《天外飛仙》，觀眾則用毛巾揮舞來回應。

興奮高呼：等咗呢個場好耐！ 受訪時Nowhere Boys表示「唔夠喉」，Van說：「我哋嘅狀態表演多一個鐘都冇問題。」5子原定6月在赤柱廣場舉行「移動音樂城堡」宣傳企劃，可惜當日掛起紅雨令活動無奈取消。Van續說：「嗰次都有20個朋友仔冒住狂風暴雨嚟咗，我哋就acoustic咁唱咗3首歌，冇插電呀，因為一插電應該會電死。近乎清唱，因為得一支木結他，仲要係臨時問赤柱居民借。」今次重臨舊地成功開騷，他們一圓心願興奮高呼：「等咗呢個場好耐，氣氛好好，今日天氣好好，興奮到難以形容！」

客串電影《 4 拍 4 家族》 新歌《票房毒藥》贏口碑亦深受樂迷喜愛，更登上YouTube熱搜榜，Nowhere Boys 感謝公司上下的支持，亦特意感謝監製陳偉文、填詞人Wyman、MV導演賈勝楓、男女主角黃子華、楊偲泳和喜歡這首歌的樂迷。除音樂作品外，他們最近亦客串電影《4拍4家族》，Van和Ken故事感人大讚泰迪羅賓演技入骨，他笑言：「我哋有幾秒演出，喺戲內搵到我哋已經好叻，睇我哋之餘，當然係要睇泰迪羅賓同謝安琪嘅演出，而且配樂非常精彩，令人難忘。」