新加坡直擊｜濱海灣花園限定《阿凡達》世界 遊人立即變身納美人

新加坡著名旅遊地標濱海灣花園(Gardens by the Bay)，由10月底開始，以《阿凡達：水之道》，作為主題展開《Avatar : The Experience》，暫定舉行至明年3月31日。

巨型靈鳥相當逼真

濱海灣花園中的「雲霧林」溫室，今次大玩《阿凡達》電影元素，在各區加入電影中熟口熟面的世外桃源場景，把潘朵拉星球呈現在遊客眼前。當甫進入雲霧林，35米大瀑布已夠壯觀，而在瀑布的靈鳥（Mountain Banshee）便成了園內首個打卡位，跟白天相比，晚間在燈光效果下更見氣氛，沿路瀰漫着朦朧仙氣，還有不少奇異生物展品，除此之外，五個區域展區亦有超過20項互動體驗，包括「AVATARISE YOURSELF」，只要站在每部機內指定位置，被Scan後即變身「阿凡達」，更可憑QR code下載到手機留念，遊客既能夠化身真實版納美人，更有沉浸式投影打卡位，還有奇幻海洋生物Ilu的藝術雕塑，令人置身海底世界一樣。論到最大亮點，首推是栩栩如生的電動巨型靈鳥，由動作到視覺也相當逼真，旁邊更有騎靈鳥的模擬體驗「Fly a Banshee」，更可以跟靈鳥同框同照，為影迷帶來好玩又難忘體驗。