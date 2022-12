新加坡直擊｜濱海灣花園限定《阿凡達》世界 遊人立即變身納美人

新加坡濱海灣花園以《阿凡達:水之道》作為主題,展開《Avatar : The Experience》。

《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)由導演尊蘭度(Jon Landau)監製、金像導演占士金馬倫(James Cameron)擔任監製及執導,集合素兒蘇丹娜(Zoe Saldana)、森禾霍頓(Sam Worthington)、薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)、史提芬朗(Stephen Lang)、奇里夫柯蒂斯(Cliff Curtis)、祖大衛摩爾(Joel David Moore)、琦温斯莉(Kate Winslet)演出,電影將於本月壓軸上映。