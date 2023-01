曾獲奧斯卡、金球獎、格林美等多個獎項的英國歌手Sam Smith,近來一首挑戰道德的歌曲《Unholy》,創下全球20億點擊次數紀錄。2014年公開「出櫃」的他,近日推出第4張專輯《Gloria》,以音樂釋出內心慾望,當中主打歌《I’m Not Here To Make Friends》MV,Sam Smith化身多個妖男造型,穿上馬甲、桃紅裙、皮靴等女性服,展示自己於2019年宣布為非二元性別者身分。他受訪時表示:「唱出自己的喜好是最棒的禮物。」