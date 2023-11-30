新聞女王｜李施嬅採訪場口現年老臨記 網民嘲笑無綫反被罵

《新聞女王》近日播出採訪工廈四級大火個案，在第6集一場李施嬅與吳業坤採訪消防回應，同場還有大量臨時演員扮演記者及攝影師。畫面見到李施嬅身後有一名年紀較大的女子手持攝錄機扮攝影師，有網民就指無綫不專業，留言謂︰「活到老幹到老的超齡攝記……連掃地阿嬸都當起了臨時攝影記者。」
惟這番言論就引來其他網民不滿，除了指傳媒界也有不少老行尊外，更有不少人留言支持這位臨時演員︰「搵食啫！年紀大都要食飯㗎」、「佢都交足戲」、「佢有開機拍消防員呀！」有自稱由15至16年起當臨時演員的網民表示，圖中的女人已到達退休之齡，對方是做了很多年臨時演員。雖然出po者表示不是年齡歧視，但網民仍覺得他的帖文未有尊重這位女演員。
7天拍攝工廈大火戲
《新聞女王》這場火災戲足足花了7天時間拍攝，動用大量真消防員拍攝，務求最貼近現實畫面。總監製鍾澍佳說︰「拍攝現場係有齊救護車同警車，因為想模擬番四級大火嘅真實情況，嗰度用咗好多資源。」他很感激消防處幫手︰「為咗拍出嚟安全得嚟又真實，我哋拍攝除咗有配合消防處嘅更表，消防處仲有幫手睇劇本，因為我哋驚我哋寫出嚟有Bug，佢哋幫我哋改番啲操作同流程上嘅錯誤，又分享畀我哋知消防員接受記者訪問時應該講啲乜，因為我哋依家拍嘅係新聞劇，如果連呢個真實感都做唔到，就有啲講唔通。另外除咗有對白同要演戲嘅消防員，其他嘅都係真消防員，因為只有佢哋先識操作啲喉車同上落升降台，其他演員係唔上得去，因為好危險同要好專業。」