新聞女王｜李施嬅採訪場口現年老臨記 網民嘲笑無綫反被罵

《新聞女王》近日播出採訪工廈四級大火個案，在第6集一場李施嬅與吳業坤採訪消防回應，同場還有大量臨時演員扮演記者及攝影師。畫面見到李施嬅身後有一名年紀較大的女子手持攝錄機扮攝影師，有網民就指無綫不專業，留言謂︰「活到老幹到老的超齡攝記……連掃地阿嬸都當起了臨時攝影記者。」

惟這番言論就引來其他網民不滿，除了指傳媒界也有不少老行尊外，更有不少人留言支持這位臨時演員︰「搵食啫！年紀大都要食飯㗎」、「佢都交足戲」、「佢有開機拍消防員呀！」有自稱由15至16年起當臨時演員的網民表示，圖中的女人已到達退休之齡，對方是做了很多年臨時演員。雖然出po者表示不是年齡歧視，但網民仍覺得他的帖文未有尊重這位女演員。