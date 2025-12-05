新聞女王2｜蔡潔客串1分鐘戲份 演夏文汐年輕版做足功課

由鍾澍佳總監製、關文深監製，郭健樂編審的TVB台慶劇《新聞女王2》，不僅有飾演Man姐的佘詩曼孭飛，還集合多位好戲之人，包括夏文汐、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕、馬國明、譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩、蔣祖曼等，還請來蔡潔客串演出。

《新聞女王2》昨晚一集，焦點除了Man姐與夏文汐扮演的Madam Yuen上演連番「高智能唇槍舌劍」，以及Madam Yuen會否拉埋Man姐「回歸」SNK之外，飾演Madam Yuen年青版的蔡潔亦成為亮點之一。向來予人溫文柔弱的蔡潔，昨晚身穿型格皮褸、駕着電單車霸氣登場，表情冷酷、眼神銳利之餘，在採訪現場（當時Madam Yuen是攝影記者）做的所有決定亦相當果斷自信，散發出中性魅力。