斷網｜耗資2000萬壯觀CG打造網絡森林 郭富城暗網造型神秘曝光

黑客題材動作犯罪電影《斷網》將於3月9日在港上映，電影由鄭保瑞監製、黃慶勳執導，金像獎三大影帝郭富城、林家棟和任達華坐陣，陣容還有譚耀文、黃德斌、賴雅妍、胡子彤、顧定軒及湯怡等演員。電影講述黑客以驚人速度及技術入侵國際金融機構，郭富城與林家棟飾演網絡專才，任達華在片中是位網絡安全調查科督察，穿梭網上與現實世界鬥智鬥勇。

本周末現身謝票

今日再有《斷網》的製作特輯曝光，解構落重本2000萬港元製作的大型CG網絡世界，以及最為觸目在南生圍取景的網絡森林。主角之一的林家棟表示：「戲內的元素相當豐富，暗網令人感到非常震撼，令到大家都會關注我們會如何去演繹整個網絡世界，更是導演的新嘗試。」城城則說：「當我們打開一個信息就會進入到網絡世界，兩邊交錯替換來演繹是件相當新鮮的事。」製作特輯中可見，郭富城游走到危機四伏的暗網之中，並公開城城在暗網的虛擬身份造型，他戴上超現實反光面具，穿上發光的有帽黑衣，充滿神秘感，對於自己的暗網造型，城城說：「就像一個發光的物體，像一條電線在裏面擺動的一個能量。」

《斷網》於3月9日正式上映，本周末（4、5日）設優先場，監製鄭保瑞、導演黃慶勳、郭富城、顧定軒、李凱賢及鄒文正更會到場謝票。