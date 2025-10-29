昆頓塔倫天奴重返大銀幕 演員身份拍獨立電影《Only What We Carry》

昆頓塔倫天奴近日重返大銀幕 ，演員身份拍攝獨立電影《Only What We Carry》。

荷李活名導昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)近日宣布重返電影界，但這次卻以演員身份亮相，而非導演崗位。據美國傳媒報道，塔倫天奴參演了英國導演Jamie Adams執導的低成本獨立電影《Only What We Carry》，該片已於上個月底在法國的Deauville，僅用6天就拍攝完畢。

塔倫天奴在電影中飾演John Percy，他是主角Julian Johns(Simon Pegg飾)的多年好友，電影除昆頓塔倫天奴和Simon Pegg外，還邀請來Charlotte Gainsbourg、Sofia Boutella、Liam Hellmann和Lizzy McAlpine等影星加盟。電影故事講述這一群人，有個被埋藏多年的秘密，他們該如何面對過去的人生陰暗面。而故事圍繞曾經影響深遠的老師Julian Johns，和他的學生Charlotte Levant (由Sofia Boutella飾)重逢所發生的故事。