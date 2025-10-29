昆頓塔倫天奴重返大銀幕 演員身份拍獨立電影《Only What We Carry》

荷李活名導昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)近日宣布重返電影界，但這次卻以演員身份亮相，而非導演崗位。據美國傳媒報道，塔倫天奴參演了英國導演Jamie Adams執導的低成本獨立電影《Only What We Carry》，該片已於上個月底在法國的Deauville，僅用6天就拍攝完畢。
塔倫天奴在電影中飾演John Percy，他是主角Julian Johns(Simon Pegg飾)的多年好友，電影除昆頓塔倫天奴和Simon Pegg外，還邀請來Charlotte Gainsbourg、Sofia Boutella、Liam Hellmann和Lizzy McAlpine等影星加盟。電影故事講述這一群人，有個被埋藏多年的秘密，他們該如何面對過去的人生陰暗面。而故事圍繞曾經影響深遠的老師Julian Johns，和他的學生Charlotte Levant (由Sofia Boutella飾)重逢所發生的故事。
《Only What We Carry》以法國諾曼第(Normandy)海岸為背景，導演Jamie Adams表示，他的創作靈感來自Éric Rohmer和洪尚秀兩位導演的作品，電影風格像其舊作《Wild Honey Pie》(2018)、《She Is Love》(2022)。他說：「在諾曼第拍攝一部侯麥風格的電影一直是我的夢想，這次的獨立電影自由讓這個夢想得以實現。」Simon Pegg則形容這次拍攝經歷非常滿意，又稱：「感覺就像回到一所充滿創造力的學校。」