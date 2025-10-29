熱門搜尋:
娛樂
2025-10-29 21:30:00

昆頓塔倫天奴重返大銀幕 演員身份拍獨立電影《Only What We Carry》

昆頓塔倫天奴近日重返大銀幕 ，演員身份拍攝獨立電影《Only What We Carry》。

荷李活名導昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)近日宣布重返電影界，但這次卻以演員身份亮相，而非導演崗位。據美國傳媒報道，塔倫天奴參演了英國導演Jamie Adams執導的低成本獨立電影《Only What We Carry》，該片已於上個月底在法國的Deauville，僅用6天就拍攝完畢。

 

塔倫天奴的最後執導電影《The Movie Critic》，一直只聞樓梯響。 塔倫天奴對上執導的一部作品《從前，有個荷里活》，口碑和票房只是一般。. 《從前，有個荷里活》3度為塔倫天奴贏得劇本獎。 能夠集合荷李活兩大巨星里安納度狄卡比奧與畢彼特合作，塔倫天奴的影壇地位可想而知。

塔倫天奴在電影中飾演John Percy，他是主角Julian Johns(Simon Pegg)的多年好友，電影除昆頓塔倫天奴和Simon Pegg外，還邀請來Charlotte GainsbourgSofia BoutellaLiam HellmannLizzy McAlpine等影星加盟。電影故事講述這一群人，有個被埋藏多年的秘密，他們該如何面對過去的人生陰暗面。而故事圍繞曾經影響深遠的老師Julian Johns，和他的學生Charlotte Levant (Sofia Boutella)重逢所發生的故事。

Only What We Carry》以法國諾曼第(Normandy)海岸為背景，導演Jamie Adams表示，他的創作靈感來自Éric Rohmer和洪尚秀兩位導演的作品，電影風格像其舊作《Wild Honey Pie(2018)、《She Is Love(2022)。他說：「在諾曼第拍攝一部侯麥風格的電影一直是我的夢想，這次的獨立電影自由讓這個夢想得以實現。」Simon Pegg則形容這次拍攝經歷非常滿意，又稱：「感覺就像回到一所充滿創造力的學校。」

