智擒四人幫｜李居明新作踩鋼線 廣告日子竟與四人幫有關

玄學家兼古文學家李居明，宣布其第36個粵劇戲寶《智擒四人幫》將於11月中旬公演，此前先作兩日三場優先口碑場供業界及傳媒欣賞，並鐵定10月6日在全港各大報章刊登全版廣告，卻原來當中亦有玄機在內！ 據知李居明一早計劃廣告於10月7日這個吉日面世，突然靈光一閃決定提前10月6日，經同事提醒才知道這一天正正是四人幫當年被捕之日。李居明說︰「其實之前我一直無留意呢個日子，但覺冥冥中似有股力量推動我去寫呢部戲，透過戲劇傳遞某啲訊息予眾生。」他更指出，當日是壬辰日，新光戲院便是壬辰年續約，足證壬辰確利新光，相當巧合，揀此日子絕對正確。

新作題材踩鋼線 李居明坦言《智擒四人幫》是他編撰中國近代史粵劇系列的新創作，有感四人幫事件這個題材甚為敏感，幾十年來鮮有影視舞台以至文學著作等觸及，但又是中國歷史一部分，值得透過戲劇表現出來，而他的處理手法是尊重歷史之同時，亦會充滿娛樂性，有資訊也有小道八卦傳聞，必能吸引及滿足觀眾睇戲慾。 龍貫天再演毛澤東 李居明希望參與演出的老倌都能各盡其長演好每一個角色，龍貫天再扮毛澤東雖是駕輕就熟，但不敢鬆懈，熟讀中國近代史，力求憑戲劇與觀眾分享。陳咏儀演江青，一個非常有挑戰性的角色，於她而言不容易演，猶幸師傅是創作高手，分好多層次去寫這個人物，尤其是江青與毛澤東的幾段故事，觀眾會有好深感受。另外，王超群一人扮賀子珍與鄧穎超，鄧美玲同樣兼演孫維世兩姐妹，飽受江青逼害，新劍郎再扮周恩來，與前作稍有不同是以晚年出現；高麗扮演林彪妻子葉群，溫玉瑜演林彪兒子林立果，全劇唯一古裝扮相的是王潔青，演的是《紅樓夢》人物警幻仙子。