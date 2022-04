好友上山詩鈉亦在社交網上載多張與壽星仔慶生的照片,相中二人頭貼頭合照 ,十分老友,上山詩鈉更準備了四個生日蛋糕,並以英文留言︰「Happy birthday my darling 曾志偉﹗Wish u good health and stay young and happy always﹗Love you always﹗U are the best﹗ (親愛的曾志偉﹗生日快樂,祝你身體健康,永遠年輕快樂!永遠愛你 !你是最棒的﹗」