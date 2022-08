有個閨密叫祖藍｜薛凱琪揭情緒病因父母離婚加失戀 方大同阻Fiona做傻事

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》,請來他認識了18年的薛凱琪(Fiona)做嘉賓。甚少主動提感情事的Fiona,大方談及當年拍攝電影《人間喜劇》時情緒病爆發,她毫不忌諱直指與感情有關:「一來係爹哋媽咪分開,但我依家會形容(唔開心)係我自己畀自己,依家會怪自己嗰時點解怪責屋企;另外咁橋嗰一年嘅愛情令我病情惡化。」她又感嘆當時有可能將憤怒轉嫁到祖藍身上。

Fiona又提到好友方大同是她的一位生命導師︰「喺我最困惑時佢將我拉番出嚟,叫我唔好做傻事。佢話呢個世界冇衰人,如果個個都覺得巫婆係巫婆,咁佢就一世係巫婆,因為佢呢句嘢,I always try to find the best in people。」