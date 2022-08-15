有個閨密叫祖藍｜薛凱琪揭情緒病因父母離婚加失戀 方大同阻Fiona做傻事

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》，請來他認識了18年的薛凱琪（Fiona）做嘉賓。甚少主動提感情事的Fiona，大方談及當年拍攝電影《人間喜劇》時情緒病爆發，她毫不忌諱直指與感情有關：「一來係爹哋媽咪分開，但我依家會形容（唔開心）係我自己畀自己，依家會怪自己嗰時點解怪責屋企；另外咁橋嗰一年嘅愛情令我病情惡化。」她又感嘆當時有可能將憤怒轉嫁到祖藍身上。
Fiona又提到好友方大同是她的一位生命導師︰「喺我最困惑時佢將我拉番出嚟，叫我唔好做傻事。佢話呢個世界冇衰人，如果個個都覺得巫婆係巫婆，咁佢就一世係巫婆，因為佢呢句嘢，I always try to find the best in people。」
廚藝嚇走對象
談及感情事，Fiona表示「十隻手指數得晒」：「我以前皮膚好黑、四眼同埋箍牙，大學先初戀，中學完全冇人追。」她謂不少男性好友視她為「麻甩佬」：「我記得啱啱入行成日見余文樂，嗰時搵佢幫我錄宣傳啦，佢一嚟就形容我係麻甩佬。」除了「麻甩」，Fiona喪笑指自己廚藝曾嚇「停」戀人：「我唔記得煮咗乜，我淨係記得佢食咗幾啖就冇食。」並稱自己的廚藝至今從未進步過，一直都是地獄廚神，就連煮公仔麵都會出事。
Fiona自爆祈求天父賜予小孩
Fiona強調自己沒有拍過散拖，並謂面對輿論壓力，其獨門愛情保鮮法是「死都唔認拍拖」。雖然如此，祖藍最後一個「閨密任務」竟挑戰難度，追問Fiona現時有否心上人，Fiona奮力抵抗一輪後，終「投降」跟祖藍咬耳仔，更說至細聲講大聲笑。而Fiona亦非省油燈，一度「反客為主」追問祖藍與李亞男當初為何「焗住認愛」，二人「招來招往」相當抵死。Fiona更自爆偶爾有祈求天父賜她一個小孩：「有時我同上天講嘢時會掩住個肚，我會話你覺得係時候嘅話，就要畀我喇。」又打趣問祖藍有否興趣做「契媽」而非「契爺」。