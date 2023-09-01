未來音樂祭2023｜謝安琪化身優雅藍鯨 Marf@COLLAR雲浩影超時空造型零違和

由TONE Music主辦的《未來音樂祭2023》(TONE Music Festival 2023)將於9月30日及10月1日一連兩日假亞洲國際博覽館舉行，兩場音樂祭集合自不同界別近40個的音樂單位演出，其中6個單位包括謝安琪、Marf@COLLAR、周國賢、雲浩影(Cloud)、Gareth T.及PetPetShawn，早前以超時空的破格造型拍攝全新宣傳概念海報，Kay化身優雅藍鯨、穿半透明盔甲的Marf猶如女戰士、Cloud罕有地以叛逆造型登場，叫人眼前一亮。

Kay 自覺似美人魚 其中穿上立體鯨魚套裝的謝安琪(Kay)將與The Hertz 大玩crossover，Kay對這個散發優雅夢幻感的造型大感驚喜：「好有型、好有未來感，成個造型都充滿細節位，我覺得自己好似喺海入面游緊水咁，加埋個閃粉eye-shadow，係咪好似美人魚？」Marf@COLLAR穿上半透明盔甲配搭龐克黑長褲，結集青春、靈活與型格的女戰士造型，與聯乘演出的重型樂隊maniac完美配搭。