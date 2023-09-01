未來音樂祭2023｜謝安琪化身優雅藍鯨 Marf@COLLAR雲浩影超時空造型零違和

由TONE Music主辦的《未來音樂祭2023》(TONE Music Festival 2023)將於9月30日及10月1日一連兩日假亞洲國際博覽館舉行，兩場音樂祭集合自不同界別近40個的音樂單位演出，其中6個單位包括謝安琪、Marf@COLLAR、周國賢、雲浩影(Cloud)、Gareth T.及PetPetShawn，早前以超時空的破格造型拍攝全新宣傳概念海報，Kay化身優雅藍鯨、穿半透明盔甲的Marf猶如女戰士、Cloud罕有地以叛逆造型登場，叫人眼前一亮。
Kay自覺似美人魚
其中穿上立體鯨魚套裝的謝安琪(Kay)將與The Hertz 大玩crossover，Kay對這個散發優雅夢幻感的造型大感驚喜：「好有型、好有未來感，成個造型都充滿細節位，我覺得自己好似喺海入面游緊水咁，加埋個閃粉eye-shadow，係咪好似美人魚？」Marf@COLLAR穿上半透明盔甲配搭龐克黑長褲，結集青春、靈活與型格的女戰士造型，與聯乘演出的重型樂隊maniac完美配搭。
型爆周國賢聯乘甜美Lolly Talk
外型溫柔甜美的雲浩影(Cloud)則以暗黑皮革連身裙配長靴，展現叛逆感，Cloud說：「好開心可以嘗試走吓型格路線，特別係嘴唇呢個圈圈飾環，好有型，我覺得自己好似拍緊科幻片咁，希望到時可以為大家帶嚟驚喜！」周國賢穿扭紋毛衣配搭佈滿扣帶的黑褲，多樣性的條紋，代表各類型的音樂交匯，「我平日嘅音樂類型同LollyTalk真係好唔同，但係我相信創作嘅無限可能，今次一定會畀到好多新鮮感樂迷，希望到時大家都玩得盡興！」
《未來音樂祭TONE Music Festival 2023》
日期：2023年9月30日、10月1日（星期六、日）
時間：16:00-22:30
地點：亞洲國際博覽館 Arena
𝟑𝟎.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐃𝐀𝐘 𝟏)
演出單位： 謝安琪 Kay Tse x The Hertz | 韋禮安 WeiBird [TW] | 岑寧兒 Yoyo Sham x moon tang | KAHO 洪嘉豪 x Zpecial | maniac x Marf@COLLAR | Yack Studio x 摩四青年 | Instinct of Sight | Naked and lay | Jaime 張天穎 • kayan9896 • Kiri T | dessy 守一 • KALAI 家麗 • Young Hysan
𝟎𝟏.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐃𝐀𝐘 𝟐)
演出單位：安溥 ANPU [TW] | 周國賢 Endy Chow x Lolly Talk | Gareth.T | 艾粒 ILUB x N9 | ToNick | Hardpack | P.R.O.J.E.C.T. 9 x 絵麗奈 x 鹽焗雞 $alty Chick | Invisible Architecture | Novel Friday x 及時雨 Rain In Time | Cloud 雲浩影 • Dark Wong 黃明德 • Gwenji | Helen So • 盧華 Lowa • THAIMAY