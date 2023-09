未來音樂祭2023｜謝安琪化身優雅藍鯨 Marf@COLLAR雲浩影超時空造型零違和

型爆周國賢聯乘甜美Lolly Talk

外型溫柔甜美的雲浩影(Cloud)則以暗黑皮革連身裙配長靴,展現叛逆感,Cloud說:「好開心可以嘗試走吓型格路線,特別係嘴唇呢個圈圈飾環,好有型,我覺得自己好似拍緊科幻片咁,希望到時可以為大家帶嚟驚喜!」周國賢穿扭紋毛衣配搭佈滿扣帶的黑褲,多樣性的條紋,代表各類型的音樂交匯,「我平日嘅音樂類型同LollyTalk真係好唔同,但係我相信創作嘅無限可能,今次一定會畀到好多新鮮感樂迷,希望到時大家都玩得盡興!」

《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023 》

日期:2023年9月30日、10月1日(星期六、日)

時間:16:00-22:30

地點:亞洲國際博覽館 Arena

𝟑𝟎.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐃𝐀𝐘 𝟏)

演出單位: 謝安琪 Kay Tse x The Hertz | 韋禮安 WeiBird [TW] | 岑寧兒 Yoyo Sham x moon tang | KAHO 洪嘉豪 x Zpecial | maniac x Marf@COLLAR | Yack Studio x 摩四青年 | Instinct of Sight | Naked and lay | Jaime 張天穎 • kayan9896 • Kiri T | dessy 守一 • KALAI 家麗 • Young Hysan

𝟎𝟏.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐃𝐀𝐘 𝟐)

演出單位:安溥 ANPU [TW] | 周國賢 Endy Chow x Lolly Talk | Gareth.T | 艾粒 ILUB x N9 | ToNick | Hardpack | P.R.O.J.E.C.T. 9 x 絵麗奈 x 鹽焗雞 $alty Chick | Invisible Architecture | Novel Friday x 及時雨 Rain In Time | Cloud 雲浩影 • Dark Wong 黃明德 • Gwenji | Helen So • 盧華 Lowa • THAIMAY