從影片中可見劇組悉心為朱栢康送上香檳祝賀,朱栢康立刻雙手接下這一份禮物,隨即開心地唱生日歌:「Happy birthday to me ,Happy birthday to me,哇,多謝好嘢!」事實上其實這天並不是朱栢康的生日,不過工作人員依然熱情地說:「恭喜晒!」朱栢康繼續說:「多謝,我會再接再厲!」之後朱栢康又開心把香檳瓶的包裝打開,並表示:「俾大家feel吓呢一種(撲一聲)感覺。」朱栢康最後再次擺出豬嘴的表情,心情大好!