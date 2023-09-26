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娛樂
2023-09-26 12:00:48

朱栢康製作月餅迎中秋 停工大半年自爆有個康城影帝夢

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朱栢康製作月餅迎中秋 停工大半年自爆康城影帝夢

朱栢康上好友黎玉清的網絡節目，學習製作奶黃月餅迎接中秋。

中秋節轉眼就到，朱栢康（朱康）日前特地上好友黎玉清的網絡節目，學習製作奶黃月餅迎接中秋! 對方除了是朱康昔日的香港演藝學院同學之外，亦是當今香港著名舞台劇演員之一，二人曾一起代表香港參與倫敦文化奧運，環球莎士比亞戲劇節《泰特斯》的巡演。二人相識於微時感情要好， 最近朱康拜師學藝找清清老師教普通話， 今次仲貪心想學埋整餅，朱康就邊整月餅邊分享心聲，特別提到幾年前由舞台劇跨界到影視圈後遭遇的挫折，朱康更指過去大半年時間選擇停工沉澱自己，亦決心追逐演員夢，希望有天似梁朝偉一樣，獲得康城影帝。

朱康製作月餅時有板有眼，就連客串做她一日烘焙老師的都讚他手藝不錯，大家最後都吃得津津有味，朱康笑指因為多得老師從旁協助「其實很多步驟都是清清老師捉住我手去做，如果你叫我回家自己買好焗爐、材料再做一個月餅，我係唔得嘅，哈哈。」製作月餅時，朱康亦不忙練習普通話，他指學好語言是希望他日接到角色能夠大派用場，清清老師就覺得朱康的聲調進步不少：「我覺得朱康你的耳朵很靈敏，有些人我告訴他，他都聽不出聲調有分別，可是你不是。」朱康獲讚後有點難為情，笑指是老師太好人。

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朱栢康邊整月餅邊分享心聲。 朱康表示過去大半年時間選擇停工沉澱自己，亦決心追逐演員夢。

朱康面對曾經在舞台上並肩作戰的好友，都樂意在節目上打開心扉。清清就讚賞朱康成功由舞台劇，跨界拍攝電影和電視劇，本身是舞台劇劇帝的朱康，於2019和2020年就先後憑《金都》獲提名金馬獎及金像獎影帝，然而朱康指其實轉戰影視界之後，一直都有點迷惘，他說：「近幾年都有點糾結，因為我的表演主要都被人鬧，你會收到有人inbox（私信）你，真係會鬧晒你全家，你理性知道唔好理，但感性上都是不能。」朱康更透露過去大半年時間，毅然決定停工，重新思考自己的演員工作。朱康說：「近大半年時間我推掉很多拍攝工作，因為前兩年都拍了好多作品，去到一個位覺得自己要沉澱，諗吓究竟自己之後作為演員的路點樣行，雖然大半年收入減少，但於我來說很富足，是很滿足的時間。」

朱康亦有分享自己偉大的演員夢想，說盼望有日成為康城影帝，笑言做演員要發夢，希望有日演出的作品，有機會參與到歐洲三大影展。剛獲得威尼斯影展終身成就獎，同時亦是康城影帝的梁朝偉，自然就是朱康的目標：「演員有時很被動，我們需要天時地利人和，而朝偉都有說過自己是個運氣很好的香港男演員，所以我覺得最重要是先做好自己，上天自然會為你安排。」

朱栢康笑言做演員要發夢，希望有日演出的作品可以參與到歐洲三大影展。 朱栢康製作月餅時有板有眼。
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