朱栢康製作月餅迎中秋 停工大半年自爆有個康城影帝夢

中秋節轉眼就到，朱栢康（朱康）日前特地上好友黎玉清的網絡節目，學習製作奶黃月餅迎接中秋! 對方除了是朱康昔日的香港演藝學院同學之外，亦是當今香港著名舞台劇演員之一，二人曾一起代表香港參與倫敦文化奧運，環球莎士比亞戲劇節《泰特斯》的巡演。二人相識於微時感情要好， 最近朱康拜師學藝找清清老師教普通話， 今次仲貪心想學埋整餅，朱康就邊整月餅邊分享心聲，特別提到幾年前由舞台劇跨界到影視圈後遭遇的挫折，朱康更指過去大半年時間選擇停工沉澱自己，亦決心追逐演員夢，希望有天似梁朝偉一樣，獲得康城影帝。

朱康製作月餅時有板有眼，就連客串做她一日烘焙老師的都讚他手藝不錯，大家最後都吃得津津有味，朱康笑指因為多得老師從旁協助「其實很多步驟都是清清老師捉住我手去做，如果你叫我回家自己買好焗爐、材料再做一個月餅，我係唔得嘅，哈哈。」製作月餅時，朱康亦不忙練習普通話，他指學好語言是希望他日接到角色能夠大派用場，清清老師就覺得朱康的聲調進步不少：「我覺得朱康你的耳朵很靈敏，有些人我告訴他，他都聽不出聲調有分別，可是你不是。」朱康獲讚後有點難為情，笑指是老師太好人。