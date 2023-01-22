李丞責2023年預測 娛樂圈當紅藝人易出問題

堪輿學家李丞責師傅去年預測到香港電力出現問題，網路會中斷，而元朗朗屏便發生電纜橋焚塌事件。今年他預測香港的交通，特別是鐵路及隧道會出現危險事故，導致交通混亂。無獨有偶，11月底及12月初港鐵便發生甩門、甩卡事件。李丞責師傅稱臨近冬至及立春時間，問題便會頻生，「就好似睇電影預告片，話你知嚟緊邊啲會特別多事。」而他更特別提到娛樂圈當紅的藝人或會出現問題。

每十年現巨星殞落 李丞責師傅指今年是癸卯年，從紫微斗數來看，有一粒星是貪狼化忌，主能歌善舞的人會出問題。他說︰「唔係人人都能歌善舞，天干每隔十年都會出現藝人、歌手或當紅炸子雞有危險或有令人擔心嘅事。由73年開始，李小龍出問題；83年有武打巨星傅聲；93年就有陳百強同黃家駒；03年有張國榮、梅艷芳；13年係武打宗師劉家良，同當紅歌手陳僖儀，一踏入23年已經有顧嘉煇先生與世長辭。呢個係幾特別數據，我哋fans都要留意下自己偶像，希望可以打破癸年同貪狼化忌不幸嘅循環。」 另外，他提到從流年飛星圖來看，今年五黃災星在西北，亦即代表德高望重之老人家會有問題。由於美國在西北位置，加上歷史上逢豬、鼠、牛年份上任的美國總統都難以連任，或是身體出現好大問題，換言之，於21年，即牛年上任兼年屆80的總統拜登或難以連任。