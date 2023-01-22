李丞責2023年預測 娛樂圈當紅藝人易出問題

堪輿學家李丞責師傅去年預測到香港電力出現問題，網路會中斷，而元朗朗屏便發生電纜橋焚塌事件。今年他預測香港的交通，特別是鐵路及隧道會出現危險事故，導致交通混亂。無獨有偶，11月底及12月初港鐵便發生甩門、甩卡事件。李丞責師傅稱臨近冬至及立春時間，問題便會頻生，「就好似睇電影預告片，話你知嚟緊邊啲會特別多事。」而他更特別提到娛樂圈當紅的藝人或會出現問題。
每十年現巨星殞落
李丞責師傅指今年是癸卯年，從紫微斗數來看，有一粒星是貪狼化忌，主能歌善舞的人會出問題。他說︰「唔係人人都能歌善舞，天干每隔十年都會出現藝人、歌手或當紅炸子雞有危險或有令人擔心嘅事。由73年開始，李小龍出問題；83年有武打巨星傅聲；93年就有陳百強同黃家駒；03年有張國榮、梅艷芳；13年係武打宗師劉家良，同當紅歌手陳僖儀，一踏入23年已經有顧嘉煇先生與世長辭。呢個係幾特別數據，我哋fans都要留意下自己偶像，希望可以打破癸年同貪狼化忌不幸嘅循環。」
另外，他提到從流年飛星圖來看，今年五黃災星在西北，亦即代表德高望重之老人家會有問題。由於美國在西北位置，加上歷史上逢豬、鼠、牛年份上任的美國總統都難以連任，或是身體出現好大問題，換言之，於21年，即牛年上任兼年屆80的總統拜登或難以連任。
鐵路問題特別多
今年是兔年，李丞責師傅稱兔仔的防禦能力是收風，建議大家處事時多聆聽，而成語「狡兔三窟」是指兔仔藏身的地方有很多出口，可視為隧道，預視鐵路情況。他說︰「如果我哋去地深探險，好似去旅行入去金字塔、鍾乳洞，大家要小心，因為都係同地道、搵出路有關。」他更特別提到地下鐵、隧道會出現問題，「唔止香港，外國都會有類似問題，隧道裡相撞呢類比較多，因為冬至同立春之間係兩年交替，所以來年問題係逐漸出現，而上一年的問題便會漸退，大家要多啲留意。」
兔年慎言 往南北走沾好運
李丞責師傅認為攝太歲可以是吸取同借鏡於太歲的經歷，以今年的太歲是皮時大將軍為例，他自小立下不少戰功，但年老曾醉酒失言被罰，最後身體受不了而離世，因他仍受萬民景仰，最後封為太歲。他建議大家要多像兔仔聆聽，學太歲要慎言，加上醉酒容易鬧出問題，所以大家飲酒時要留意一下，不要樂極忘形。他指屬雞人士沖太歲，而他們因為比較愛說話，所以今年要特別慎言。
他亦建議大家可以趁住新春幾日假期，到南面及北面行一個大運，「今年往北走係旺桃花同旺丁，南面係旺財，睇下大家想要啲咩。但東及東南位就要小心，東是病位，東南則係是非位，旅行就去晒南北地方最好，依家又撞正通關，都幾合流年。」他建議東位不要用作床頭，可放黑曜石、葫蘆；而東南面可放和合二仙、BB仔相、開心公仔擺設化解是非。