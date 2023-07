李小龍逝世50周年｜師從葉問 李小龍功夫電影打入全球

▼李小龍主演 電影《唐山大兄》截圖 ▼

▼李小龍主演 電影 《精武門》 截圖 ▼

▼李小龍主演 電影 《猛龍過江》 截圖 ▼

▼李小龍主演 電影 《龍爭虎鬥》 截圖 ▼

李小龍金句︰Be water my friend

不少人對李小龍的功夫電影趨之若鶩,他接受外國傳媒訪問時,大方分享自己對功夫、香港電影的睇法。在71年的美國清談節目中,他向主持人重新演繹美國電視劇《Longstreet》(中譯《血灑長街》)的對白︰「Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Put water into a cup. Becomes the cup. Put water into a teapot. Becomes the teapot. Water can flow or creep or drip or crash. Be water my friend.」最後一句「Be water my friend」至今仍有不少人提起。

力求改變固有東方印象

當年李小龍被問到會留在香港發展,還是到美國荷李活,他直言「both」,認為美國的電影需要一些真正東方文化展示出來。對於當時美國有片商找他當主角惹來爭議,他表示換在香港找個外國人當主角同樣有爭議,但一定要真誠的表達自己。李小龍在美國出世,人生有大部份時間在美國成長,當被問到他覺得自己是中國人還是美國人時,他就認為大家都是在同一天空下,自己只是一名人類,沒有特別。