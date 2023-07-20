李小龍逝世50周年｜師從葉問 李小龍功夫電影打入全球

李小龍｜師從葉問 李小龍功夫電影打入全球

李小龍1973年7月30日逝世 2023年7月20日是李小龍逝世50周年紀念日，1973年的今天，李小龍突然在九龍塘的家中猝死，年僅32歲。他的死因眾說紛紜，同年9月3日，李小龍的死因聆訊在荃灣裁判法院開審，經過多日的審理及傳召多名證人之後，裁定他「死於非命」，原因是對止痛藥高度敏感導致腦水腫。他的好友再指出李小龍自1968年起，因舉重意外而脊椎脫位，需要長期服用肌肉鬆弛劑，但因家中助手給他服用的頭痛藥物產生化學作用。

雖然李小龍的死因至今仍備受爭議，然而他在武術界及電影界的貢獻，至今仍教人津津樂道。1940年11月27日在美國出世的他，長輩為他取名為李振藩，年少時在港生活。由於李小龍小時候身體不好，在家人安排下學習太極鍛鍊身體，16歲時向葉問拜師學習詠春，繼而創立截拳道。由於父親是香港粵劇丑生李海泉，因此李小龍小時候已參與電影拍攝，60年代到美國升學，也是主修戲劇，並副修哲學、心理學。

《唐山大兄》大獲好評 李小龍在美國開設武館授徒，同時有參與美國電視劇拍攝，之後他應香港嘉禾電影公司老闆鄒文懷邀請，返港拍攝以功夫電影為主題的《唐山大兄》，結果大獲好評。及後他在《精武門》中飾演陳真，大耍雙節棍，加上砸爛污衊中國人是「東亞病夫」和「狗與華人不得入內」的牌匾，以及「中國人唔係東亞病夫」對白，統統都成為經典。而後來的《猛龍過江》和《龍爭虎斗》，同樣在華人地區甚至全球都掀起熱潮。

▼李小龍主演 電影《唐山大兄》截圖 ▼

▼李小龍主演 電影 《精武門》 截圖 ▼

▼李小龍主演 電影 《猛龍過江》 截圖 ▼

▼李小龍主演 電影 《龍爭虎鬥》 截圖 ▼

李小龍金句︰Be water my friend 不少人對李小龍的功夫電影趨之若鶩，他接受外國傳媒訪問時，大方分享自己對功夫、香港電影的睇法。在71年的美國清談節目中，他向主持人重新演繹美國電視劇《Longstreet》（中譯《血灑長街》）的對白︰「Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Put water into a cup. Becomes the cup. Put water into a teapot. Becomes the teapot. Water can flow or creep or drip or crash. Be water my friend.」最後一句「Be water my friend」至今仍有不少人提起。 力求改變固有東方印象 當年李小龍被問到會留在香港發展，還是到美國荷李活，他直言「both」，認為美國的電影需要一些真正東方文化展示出來。對於當時美國有片商找他當主角惹來爭議，他表示換在香港找個外國人當主角同樣有爭議，但一定要真誠的表達自己。李小龍在美國出世，人生有大部份時間在美國成長，當被問到他覺得自己是中國人還是美國人時，他就認為大家都是在同一天空下，自己只是一名人類，沒有特別。

未完成的作品《死亡遊戲》 正當大家期待李小龍的新作《死亡遊戲》，奈何他還未完成便猝死。此片製作時，李小龍有感自己創造了香港電影票房神話，連向來歧視華人的荷李活也找他主演及監製電影，他希望藉著《死亡遊戲》製作最宏大的動作片，粉碎外界對其「一介武夫，毫無演技」的偏見，可惜，沒料到「生命是一段等待死亡的歷程」竟一語成讖。之後電影公司重寫故事，並請來韓籍演員補拍餘下部分，《死亡遊戲》終於在78年上映。李小龍在片中穿著的黃色緊身衣，更成為了他的標誌，而片中的葬禮部份，則擷取李小龍真實的葬禮。

讓傳媒拍攝 李小龍 遺容 當年李小龍葬禮破天荒批准傳媒拍攝遺容，公眾亦可到場致祭。他的遺體在港完成所有儀式之後，移送到美國西雅圖安葬。他的遺孀蓮達帶同兒子李國豪及李香凝在前往美國時，發表公開信，希望大家不要猜測其夫死亡原因，相信他是死於自然，這是命運的安排，但李小龍活在大家的記憶、電影中，希望大家憶念他是想起他的天才、藝術和魔力。其子李國豪後來於拍攝《烏鴉》時，意外中槍死亡，年僅28歲。當時再引起大家爭議，更有不少陰謀論出現。

▼ 李小龍與太太Linda Lee Cadwell及仔女的照片 ▼