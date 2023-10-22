李盛林感兒子李啟言「無辜」被影響一生 人為的錯誤由阿Mo及一家去承擔

李啟言阿Mo本是身手靈活的舞者，因一次嚴重意外已留院治療一年多。

李啟言(阿Mo)上周在醫院度過傷後的第二個生日，其父李盛林發出第65封代禱信，信中首要項目是尋找一位有心並有理解和領悟能力的護工姐姐，以配合24小時照顧阿Mo。李父感激各界仍關心兒子的狀況並送上問候與祝福，他亦不忘遠方戰亂中的平民百姓，祈願他們能得到人道援助和保護。

李盛林牧師 /李 啟言(阿 Mo )第65封代禱信

( 一 ) 啟言 (Mo)

1)「護工姐姐」：

請為尋找一位有心並有理解和領悟能力的護工姐姐，以配合24小時照顧阿Mo 禱告。

2) 「祝福代禱支持網絡」：

感謝神，雖然事發到現在已有65週，但仍 不時從世界各地傳來問候與祝福 ，我們家人實在感到你們廣大的支持記念。有不少網友收到代禱信後更是轉發到不同的社群，在禱告中為阿Mo 的需要仰望神，在此再一次多謝各方的祝福和禱告。

3)「了解阿Mo治療的儀器 6 – 動態移動手臂支撑系統 (SaeboMAS)」

「工作原理」：

a) 是一種承托上肢的訓練裝置，專門設計用於執行各項功能任務和進行運動訓練時促進和挑戰刺激衰弱的肩部和肘部。

b) 患有因神經系統和骨科疾病並表現出手臂無力的患者，可以從這種反地心吸力的支持和幫助中變得有力。

「感恩與療效」

a) 患者可以藉著這系統的幫助，抵消重力的影響，同時促進和推動肩部和肘部的功能活動。這種減輕負重技術，使患者更容易 操練強化肩部和肘部無力的肌肉。

b) 阿Mo使用這支撑系統配合「肌電圖(EMG)同時電激肌肉」，使肌肉、筋腱和關節能保持並可增強正常機能狀態。特別在這段時間的組合運用，對 右手二頭肌和三頭肌在進行肌電圖EMG 時有明顯的反應。

(禱告) ：

祈盼這些儀器在混合使用時能 產生更大的協同作用，使阿Mo 的肌肉、筋腱和關節更強健有力。

( 二 ) Mo 爸媽

1) 「無辜」：

a) 阿Mo 的事件對我來說一直都感到他是無辜的。因著人為的錯誤而影響了他的人生，接受不必要的治療。這人為的錯誤並不是「一人做事一人當」，而是 「一人做事別人當」，更是我們一家去承擔。

b) 前後一秒就可能奪去性命。若不是當時在台上的舞姿剛好是頸位移前，巨型屏幕就正正在這一秒落在阿Mo的頭上，後果真是不堪設想。這正是在人的錯誤中，神保存了阿Mo的性命呢！

c) 雖然面對治療是艱辛的，但到現在大致上總算是穩定了下來。神經的復康是需要時間，加上現代科技和阿Mo奮力的配合，深信他會好起來的。

(禱告)

祈願神解救阿Mo 這無辜的創傷，垂聽千萬人的祝福和禱告，在這復康的過程中繼續有神的同在和大能的醫治。

2) 「人心肉造」：

戰爭往往帶來家破人亡，妻離子散，家園盡毀。祈願神看顧在災難戰亂中的平民百姓，使他們能得到人道援助和保護。

在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能，也體驗到「與喜樂的人同樂，與哀哭的人同哭」的同理心。