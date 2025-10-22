李芯駖聽黃子華現場版《藍天》超驚喜 Ivy So快閃日本暴食要收腹做訪問

ViuTV昨日於奧海城舉行《十五運會》記者會，公布一系列特備節目安排，MIRROR、ERROR、COLLAR、PIX3L和ROVER均有成員代表出席，COLLAR有李芯駖、蘇雅琳（Ivy So)和許軼(Day)亦有現身，Ivy So表示平時喜愛跑步，但最想看游泳項目，因為很喜歡何詩蓓，Day就喜歡武術、射箭和拳擊項目，芯駖就認為最難得是可以現場，親身看香港運動員比賽，非常難得，她自爆早前曾做過沙灘排球的訪問，發覺難度很高。



子華神very nice 工作方面，她們表示COLLAR將會出席除夕倒數活動，但暫未能透露詳情。李芯駖早前與黃子華現身於電影煞科宴，她表示暫未能透露作品內容，但感恩有機會合作，並大讚子華神very nice，談到有機會現場聽子華神唱《藍天》，她興奮地即席清唱幾句，「其實我係識背《藍天》，因為以前真係成日睇電視劇，子華又好玩得，我哋一點佢就肯唱，好希望嚟緊俾驚喜大家。」



許軼邀友好為新歌拍reels 芯駖早前在IG大派福利，分享三點式泳衣的照片，問到何時露正面時，Day就幫解圍：「你做咩咁負面（冇正面）？」芯駖笑言要等下次機會，Ivy就笑指芯駖平時裝束也像泳衣，芯駖笑言：「唔知點解我通常係是少布嘅擔當。」身穿露腰裝的Ivy自爆早前赴日拍攝，盡情吃喝而發胖，「我而家收腹都有啲辛苦，好想快啲完咗個訪問！」Day就表示早前邀請不同朋友為新歌《これも愛》拍reels宣傳，稍後會陸續推出。