杜汶澤抵韓撐「喱DAO女團」 19歲成員樂兒官司在身獲「貞子」越洋支持

Hazelle夢 想成真 至於「喱DAO女團」的21歲成員Hazelle，是杜汶澤到英國拍攝期間認識，由於對方頗有潛質，故力邀她報名參選，結果眾望所歸，成為女團的其中一員，杜汶澤對於Hazelle即將拍攝人生中第一隻MV ，他感謝所有NFT持有者，令這個女孩子夢想成真。