杜汶澤抵韓撐「喱DAO女團」 19歲成員樂兒官司在身獲「貞子」越洋支持

杜汶澤旗下「喱騷」組女團引起網民注意，最終以三人組合成軍，成員廖樂兒、Hazelle和Summer上月已抵達韓國展開密集式訓練。「喱騷」本年度重點企劃「喱DAO女團」原本是四人女團，不過Natalie Law在成團前單方面違約，未有飛赴韓國受訓，「喱騷」方面已聘請律師處理事宜及將會採取法律行動。
佐伯日菜子曾演《我和殭屍有個約會》
杜汶澤身在首爾，近日在社交平台分享跟三位成員的合照。對於19歲的樂兒，2019年因非法集結被捕，其間每星期要到警署報到一次、不可離港。杜汶澤表示：「今年她參加了我們的女團選舉勝出後，在高等法院申請更改保釋條件，讓她離港一個月來韓國集訓。法官批准其申請並在批准保釋後祝福她，謂：『祝你成功』。」杜汶澤續說：「我可以告訴大家，她很用功，做得很好，成功與否我不敢保證，但至少我們有努力過。正如我在她們三個起行前叮囑她們，我們不一定會蠃，但一定不能輸！」還上載了一張樂兒的練舞照片，獲1.6萬網民讚好，當中包括曾在《午夜凶鈴》系列中飾演「貞子」的日本女星佐伯日菜子。其實，佐伯日菜子與杜汶澤相當有緣，兩人曾在亞視劇《我和殭屍有個約會》中有不少對手戲。
Hazelle夢想成真
至於「喱DAO女團」的21歲成員Hazelle，是杜汶澤到英國拍攝期間認識，由於對方頗有潛質，故力邀她報名參選，結果眾望所歸，成為女團的其中一員，杜汶澤對於Hazelle即將拍攝人生中第一隻MV ，他感謝所有NFT持有者，令這個女孩子夢想成真。