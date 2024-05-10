東張西望何伯︱友人命令12小時內刪除關注組 揚言採取法律行動點知人數不跌反升

無綫節目《東張西望》近期報道喪妻9年的76歲老翁「何伯」與年輕逾30年、有18歲兒子的內地來港女士閃婚，惹來5名子女不滿，何伯細女更調走聯名戶口中的450萬元，疑以此舉防父親受騙，令一家人反目。事件曝光後，有人質疑何伯坐擁450萬資產，是否違反居住公屋條件，惹來全城熱議，近日，有網民在社交網成立「何伯&何伯老婆關注組」，不過卻有自稱「何生朋友」的人發文要求在12小時內刪除關注組，但關注人數卻不跌反升。

《東張西望》帳戶都有關注

何伯事件成為全城熱話，有網民成立了「何伯&何伯老婆關注組」，直至今午（10日）已吸引逾2萬1千人加入，各人都食盡花生，議論紛紛，就連《東張西望》官方帳戶都有加入，「何伯&何伯老婆關注組」除分析新何太最後得到幾多資產，又指大家要教定個女識煲靚湯，更有人分享何伯與何太外出食飯時，何伯細心餵新何太飲水的照片 。