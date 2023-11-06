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娛樂
2023-11-06 17:37:39

東港城︱《造星V》王鋒 何居倬 羅子熙 林昆樂 簽約後《Music On Fire》首同台

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多位新晉偶像於將軍澳東港城出席《Music On Fire》活動。

將軍澳東港城昨日舉行《Music On Fire》活動，邀請了兩大女團EOSSpiral，以及《全民造星VViu合約藝人王鋒(Travis)、何居倬(Adams)、羅子熙(Hei)、林昆樂(Stick)，還有鄧家杰(Kakit)和旨呈(Andy)到場，大唱好歌之餘，並與歌迷大玩遊戲歡度周末。

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Hei席上大展琴技。

王鋒獻唱他有份參演的MV、《造星》導師Jay Fung今年的新歌《尋找隱世巨聲》。而Adams 則獻唱極高難度的英文歌，令在場fans聽出耳油。另外，Hei大展琴技，連續演奏兩曲，fans都陶醉其中。而Stick瀟灑脫下外套，又在舞步中加入倒立，露出腹肌，初嘗性感，接著做出多個高難度的前/後空翻動作，引來現場觀眾尖叫聲不斷。4子將聯同另外3位造星囝囝，拍攝綜藝節目《造星唔造星》，他們透露，節目極具挑戰，眾人作出很多突破性嘗試，除了會玩遊戲，亦會學習不同範籌的技藝，他們說：「希望fans和觀眾們，可以在1120日起晚上730分起，支持《造星唔造星》這個節目。」

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鄧家杰和旨呈與樂迷大玩遊戲

作為前輩的Andy，則帶領Spiral和fans們一起玩遊戲，充分展現他敏銳的觀察力，又嘗試猜測哪個Spiral成員和fans，喝下檸檬汁和苦茶。作為前輩，Andy帶領Spiral和粉絲們一起玩遊戲，充分展現他敏銳的觀察力，嘗試猜測哪個Spiral成員和粉絲喝下了檸檬汁和苦茶。

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Travis以歌會友。

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