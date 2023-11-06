東港城︱《造星V》王鋒 何居倬 羅子熙 林昆樂 簽約後《Music On Fire》首同台

多位新晉偶像於將軍澳東港城出席《Music On Fire》活動。

將軍澳東港城昨日舉行《Music On Fire》活動，邀請了兩大女團EOS、Spiral，以及《全民造星V》Viu合約藝人王鋒(Travis)、何居倬(Adams)、羅子熙(Hei)、林昆樂(Stick)，還有鄧家杰(Kakit)和旨呈(Andy)到場，大唱好歌之餘，並與歌迷大玩遊戲歡度周末。

王鋒獻唱他有份參演的MV、《造星》導師Jay Fung今年的新歌《尋找隱世巨聲》。而Adams 則獻唱極高難度的英文歌，令在場fans聽出耳油。另外，Hei大展琴技，連續演奏兩曲，fans都陶醉其中。而Stick瀟灑脫下外套，又在舞步中加入倒立，露出腹肌，初嘗性感，接著做出多個高難度的前/後空翻動作，引來現場觀眾尖叫聲不斷。4子將聯同另外3位造星囝囝，拍攝綜藝節目《造星唔造星》，他們透露，節目極具挑戰，眾人作出很多突破性嘗試，除了會玩遊戲，亦會學習不同範籌的技藝，他們說：「希望fans和觀眾們，可以在11月20日起晚上7時30分起，支持《造星唔造星》這個節目。」