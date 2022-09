林作18歲下屬3小時搵2萬網上晒命 網民︰一年喺度先講

對方表示其個性貪玩,希望搵大錢,於是做不同工作,用勞力換金錢,但後來有天在貨車上有感這樣付出,但收入不成正比,剛巧又看到林作請人,有感「保險點都比做咕喱好吧」,於是加入林作的隊伍。他說在林作及其上線幫忙下,「最後我用三日,得到左20k 嘅收入,唔算好多,但無可否認,只要肯做,的確搵到錢,搵到大錢,唔係時薪$50 $100,而係三日,三個客,total3個鐘嘅meeting,我得到20k(~$6500/hour) That’s what I call MONEY FUXXKING MULA。」

飲茅台食雪茄

他又指沒想過18歲會過到發夢都夢不到的生活,如手上不在是吸$62的香煙而是7千元起跳的雪茄;飲酒不是普通的啤酒,而是6千元的茅台,他說︰「我揀保險,的確有錢,有得玩,而今次,我真係付出幾多得到幾高,唔只係錢,但有地位,權勢,而且保險唔係打工,WE ARE THE FUXXKING BOSS UNLIKE THOSE WORKER.」