林作18歲下屬3小時搵2萬網上晒命 網民︰一年喺度先講

林作做保險做到出晒名，更不時在網上召兵買馬。日前一名自稱跟林作搵食的網民，在網上開po長文寫下自己加入保險業之後的感受，並大晒雪茄、茅台及在私人會所的照片，更暗示自己在室食煙。有網民見到這篇帖文之後，忍不住po上討論區，隨即引來熱烈討論。

三日開到三張單 對方表示其個性貪玩，希望搵大錢，於是做不同工作，用勞力換金錢，但後來有天在貨車上有感這樣付出，但收入不成正比，剛巧又看到林作請人，有感「保險點都比做咕喱好吧」，於是加入林作的隊伍。他說在林作及其上線幫忙下，「最後我用三日，得到左20k 嘅收入，唔算好多，但無可否認，只要肯做，的確搵到錢，搵到大錢，唔係時薪$50 $100，而係三日，三個客，total3個鐘嘅meeting，我得到20k(~$6500/hour) That’s what I call MONEY FUXXKING MULA。」

飲茅台食雪茄 他又指沒想過18歲會過到發夢都夢不到的生活，如手上不在是吸$62的香煙而是7千元起跳的雪茄；飲酒不是普通的啤酒，而是6千元的茅台，他說︰「我揀保險，的確有錢，有得玩，而今次，我真係付出幾多得到幾高，唔只係錢，但有地位，權勢，而且保險唔係打工，WE ARE THE FUXXKING BOSS UNLIKE THOSE WORKER.」