林家謙演唱會｜方皓玟耳機出問題照完成演出 讚林家謙是香港傳奇

林家謙日前宣布紅館演唱會《Summer Blues》加開一場,九成門票(共9,600張)在今早10點開售,於12點半全線售罄。不少網民對「充滿希望的座位表」感到高興,同時因為供不應求而感到難過。

昨晚演唱會來到第三場,林家謙請來方皓玟(小明)當嘉賓,他們合唱《你是你本身的傳奇》及《All we have is now》。不過,小明上台後耳機出現故障,雖然耳機聽不到聲音,但她淡淡定靠聽現場聲照唱,並且唱得非常好,無人發現她的耳機出問題。直到音樂部分,她才開聲叫家謙及工作人員幫忙。