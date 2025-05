林峯演唱會2025｜《愛在記憶中找你》打頭陣 陳慧琳做嘉賓佘詩曼驚喜「現身」

林峯一連七場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》於紅館正式開鑼。這亦是他相隔9年再度踏上紅館舞台。不少藝人送上花籃,其中郭富城、任賢齊用上《九龍城寨之圍城》的角色名字,玩味十足。吳浩康、胡子彤、陳煒夫婦等到場。

演唱會於晚上8時34分開始,今次他以金髮示人,甫出場唱出《愛在記憶中找你》立即掀動全場大合唱,緊接率領舞蹈員唱出《Not Done With You》、《CHOK》。