林峯演唱會2025｜《愛在記憶中找你》打頭陣 陳慧琳做嘉賓佘詩曼驚喜「現身」

林峯一連七場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》於紅館正式開鑼。這亦是他相隔9年再度踏上紅館舞台。不少藝人送上花籃，其中郭富城、任賢齊用上《九龍城寨之圍城》的角色名字，玩味十足。吳浩康、胡子彤、陳煒夫婦等到場。 演唱會於晚上8時34分開始，今次他以金髮示人，甫出場唱出《愛在記憶中找你》立即掀動全場大合唱，緊接率領舞蹈員唱出《Not Done With You》、《CHOK》。



與舞蹈員跳辣身舞 林峯換上棗紅色皮西裝上陣唱出《Vampire》、《Once again》更先後與男女dancers有不少親暱動作，當他唱畢《一刀切》後，更張開雙手跳落舞台中央的大洞，全場譁然。

粉絲送花惹哄動 其後他換上黑色西裝長褸出場唱出《愛不疚》，期間有粉絲向他送上鮮花，更和他們握手，全唱哄動。



當他唱《Baby Lady》時，他登上吊臂升至半空，更用手機拍下山頂觀眾兼自拍，唱至尾聲時，吊臂再升高，令山頂觀眾更近距離看到他，但只限近panel位置的觀眾受惠，之後他再唱出《幼稚未完》。 他表示要公平時，要滿足另一面的觀眾，於是他帶住觀眾一齊遊走紅館舞台底「左穿右插」，更表示自己彩排時嚇到「鼻哥窿都無肉」。接著在另一面升至半空唱出《one more time》及《幼稚完》

Man 姐報天氣 趁林峯回後台換衫期間，大屏幕驚現「Man姐」佘詩曼，變身主播的阿佘報道風暴消息，更惡搞表示颱風「林峯」迫近本港，凌文龍就化身天文台主任，而朱鑑然就上街報道風暴消息，並找來吳林峰化身市民受訪點睇「林峯」打到嚟。



之後他換上閃閃外套與一眾dancers升上舞台唱出《Come 2 Me》及《Hello》。當舞台降回原先位置後，見到吳林峰已在台上，並一齊合唱《無傷大雅》。

Kelly登場 林峯唱《唱情歌的人》時走至高舉燈牌的fans方向，表示這首歌唱給過去一直支持他的fans，他更一度走至台邊跟他們擁抱。



之後Kelly陳慧琳升至舞台上，與他合唱《馴獸師之王》，Kelly更詐型稱林峯臨時缺席她的個唱嘉賓，並即場要求他當其七月個唱嘉賓。林峯回後台後，Kelly唱出《隨身聽》，更走到台下逐一握手。

AI串連角色 舞台再播出「林峯消息」，余香凝、胡子彤、張文傑等化身街坊大談林峯打到來，胡子彤及張文傑更化身成曾引起大家討論的派位小學生。



他以Medley 演繹出《如果時間來到》、《反話》等作品時，他走到台邊跟觀眾握手，同時舞台上屏幕播出利用 Al科技，串連林峯入行廿五年每個角色，由《真情》侍應到2024年《九龍城寨之圍城》陳洛軍，每當一個經典角色出場時，全場都尖叫。