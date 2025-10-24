林盛斌女兒再被批評「咁嘅樣都食得落」 護女反擊：我屋企人比想像中勇敢

林盛斌（Bob）的17歲大女林霏兒（Faye），近日在社交網透露遭受網民性騷擾，她以黑底紅字怒斥對方：「骯髒過份」，並強調為自身及香港女性發聲。昨日，又有一名叫Kenny Tse的網民貼出Faye的性感照，並發動攻擊表示：「咁嘅樣都食得落，邊位仁兄咁樣為民除害，香港政府應該要頒個大紫荊勳章俾佢。」

高 EQ回應

作為爸爸的Bob 當然心痛，並在社交網貼長文高EQ 回應對方，Bob表示：「有時網絡世界嘅嘢，係有啲恐怖嘅，有個律師朋友話俾我知，其實網上寫呢啲嘢，已經可能構成兩至三個違法嘅行為。」他續向Kenny表示：「我相信我唔認識你，你亦都唔認識我，我唔知道你出呢個post嘅意圖係乜嘢，可能你係想蹭吓個熱度，蹭吓個流量？定係想侮辱吓我嘅屋企人，希望令到佢哋唔開心？如果係咁嘅話，好遺憾要同你講聲，你呢個唔係太有善意嘅企圖，應該好難成功。」