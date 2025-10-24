林盛斌女兒再被批評「咁嘅樣都食得落」 護女反擊：我屋企人比想像中勇敢

林盛斌（Bob）的17歲大女林霏兒（Faye），近日在社交網透露遭受網民性騷擾，她以黑底紅字怒斥對方：「骯髒過份」，並強調為自身及香港女性發聲。昨日，又有一名叫Kenny Tse的網民貼出Faye的性感照，並發動攻擊表示：「咁嘅樣都食得落，邊位仁兄咁樣為民除害，香港政府應該要頒個大紫荊勳章俾佢。」
高EQ回應
作為爸爸的Bob 當然心痛，並在社交網貼長文高EQ 回應對方，Bob表示：「有時網絡世界嘅嘢，係有啲恐怖嘅，有個律師朋友話俾我知，其實網上寫呢啲嘢，已經可能構成兩至三個違法嘅行為。」他續向Kenny表示：「我相信我唔認識你，你亦都唔認識我，我唔知道你出呢個post嘅意圖係乜嘢，可能你係想蹭吓個熱度，蹭吓個流量？定係想侮辱吓我嘅屋企人，希望令到佢哋唔開心？如果係咁嘅話，好遺憾要同你講聲，你呢個唔係太有善意嘅企圖，應該好難成功。」
好言相勸
Bob表示昨晚與家人分享Kenny這個post，他們都沒有太大感覺，「大家姐仲話你揀呢張相幾靚添，所以唔好意思，令你失望，我個仔仲問我，點解你個樣係一支紅酒同埋一件蛋糕，跟住我哋一家人就笑得好開心。我想講，我同我嘅屋企人，包括我太太同啲小朋友，都比你想像中勇敢、堅強、正面、有胸襟、有自信……我相信你都聽過一句說話：己所不欲，勿施於人。」
Bob繼續好言相勸叫Kenny試想一下如果掉轉來他將對方媽媽或女友的照片放出來，寫下如此的文字，會有甚麼感受，並寫：「你呢個post嘅內容，確實，真係有啲唔係咁好。其實，真係冇要求過要你特別去愛我哋，但係又有冇需要專登去攻擊同傷害呢？」不過，他仍然大方祝福Kenny有開心和愉快的生活。
頭像冇樣
最後，Bob 更指向兒子解釋了為何Kenny 的頭像只是一支紅酒，不見真樣：「我同佢講可能呢個哥哥好驚俾人見到佢個真樣，所以佢咪唔放自己個頭像上去囉，你見佢之前出嘅所有嘢都冇佢個樣㗎，咁佢就可以喺個網絡上面寫好多嘢，啲人都唔知佢係邊個，好似寫乜都得咁囉 」兒子續問：「吓，佢驚咩呀？」Bob 即霸氣表示：「係囉，Kenny，你驚咩呀？」圈中不少好友包括陳懿德、蘇韻姿等都大讚Bob的高EQ回應相當精彩，而當事人Faye 亦有在爸爸的貼文下留言表示：「己所不欲，勿施於人。」