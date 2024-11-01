林穎彤正式宣布離巢 與TVB結束15年的賓主關係

童星出身、現年32歲的林穎彤（Bella），去年與捲入JPEX案風波的緋聞男友鄭雋熹，一同被控在公眾地方行為不檢，雖然最終擾亂罪名不成立，不過，事件令Bella形象插水，有傳更被TVB「雪藏」，並即時叫停所有工作，亦不獲唱片公司續約。今日（11月1日）Bella 正式在社交平台宣布離巢，結束與TVB 15年的賓主關係。

Bella在社交網貼出一條短片，片中以「我們分手了」作開始，當中有多年來她在TVB的點滴，亦有她到locker收拾行李的畫面，並在TVB門外大聲說拜拜，Bella分享感受寫道：「 我開始我充滿未知的新跑道，你成為我過去的一頁！甜酸苦辣全都經歷過，講起你就好像代表着某階段嘅自己咁心中感恩，會心微笑，再揮揮手好好道別，然後頭也不回向著新跑道勇往直前 #謝謝所有喜歡過我的觀眾 #謝謝所有支持過我的人。」森美即留言送上鼓勵寫道：「努力」，而朱晨麗亦不捨表示：「唔捨得你阿妹，加油」。