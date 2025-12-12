林芊妤爆7歲彥彥曾拒要弟妹 現成「妹控」愛不釋手

Coffee 現時正在專心坐月兼湊女，每日不斷重複餵奶、掃風、換尿片等，日前，她在社交網分享家中生活點滴 ，見7歲彥彥非常疼錫妹妹，亦都好幫手餵奶之餘，又攬實妹妹氹瞓覺，場面溫馨；但原來彥彥之前一直表明不想要弟妹，Coffee大爆：「其實彥彥從小就很明確地告訴我，他不想要弟弟妹妹，因為想跟我談一輩子的戀愛，所以他一直對我也很霸道，連老公也不可以在他面前跟我太親近。」

擔心地位不保

Coffee 續指直至上年懷孕，彥彥很難過，因為怕媽媽不再愛他，就算後來接受了事實亦擔心地位不保，幸好現在彥彥非常愛錫妹妹，Coffee有感而發表示：「試想如果在他5歲前，如果我有了第二個……幸好現在夠成熟也開始懂事了，所以上天真的把所有事情也安排好了，時間不早也不遲來得剛剛好，在這個最適合的時間給了我們一份最珍貴的禮物。」她更透露現在彥彥的口頭禪是：「妹妹是全世界上最可愛的東西。」網民都笑言：「彥彥變成護妹狂了」。