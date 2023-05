柳應廷個人騷MIRO專場非實名制令柳柳粉不滿 Jer孖Stanley夾計錄音安撫

MIRROR成員Jer柳應廷將於7月舉行首個個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,MIRO專屬場門票於今日(24日)正式售票,大會公布有七成門票發售,所有MIRO會員均須登記,並透過電郵取得專屬碼才能購票。為獲取購票資格,不少粉絲特地申請入會或續會,卻發現售票並非跟MIRROR演唱會一樣採用實名制,門票在開售3小時內火速售罄,轉眼就有疑似「黃牛」在網上炒賣,更有人在非官方FB粉絲群組,公然開班教搶飛。