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娛樂
2023-05-24 19:21:01

柳應廷個人騷MIRO專場非實名制令柳柳粉不滿 Jer孖Stanley夾計錄音安撫

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Jer個人騷門票在3小時內火速售罄，Jer與Stanley齊齊開聲安撫。

Jer個人騷門票在3小時內火速售罄，Jer與Stanley齊齊開聲安撫。

MIRROR成員Jer柳應廷將於7月舉行首個個人演唱會JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，MIRO專屬場門票於今日(24)正式售票，大會公布有七成門票發售，所有MIRO會員均須登記，並透過電郵取得專屬碼才能購票。為獲取購票資格，不少粉絲特地申請入會或續會，卻發現售票並非跟MIRROR演唱會一樣採用實名制，門票在開售3小時內火速售罄，轉眼就有疑似「黃牛」在網上炒賣，更有人在非官方FB粉絲群組，公然開班教搶飛。

Jer個人演唱會MIRO專場門票在3小時內售罄，大批粉絲卻從沒成功登入購票 大批柳柳粉絲紛紛到MakerVille官方社交專頁留言，表達不滿。 大批柳柳粉絲紛紛到MakerVille官方社交專頁留言，表達不滿。 大批柳柳粉絲紛紛到MakerVille官方社交專頁留言，表達不滿。 有人在非官方的粉絲群組公然開班收費教搶飛。

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不少柳柳粉等了逾3年才等到Jer開個人騷，竟然連專場都未能成功購票，令向來溫和的柳柳粉亦大感不滿，紛紛湧到MakerVille的社交專頁留言，質疑今次沒採用實名制，導致大批「真柳炒」無法購票，黃牛公然炒賣。有粉絲留言：「入FC 有咩用。錢就識賺，但又唔好好回饋一班真心支持JER 既歌迷。」、「到sold out時一次都入唔到去，又唔搞實名搞到比大量黃牛搶晒炒高2-3倍價錢」、「點解唔用實名制或FC抽票？基本上今日FC場都無用，好似同公售無分別，而且見已有炒飛，請嚴厲正視。」

門票售罄後，大批柳柳粉徹底失望，在TG群組內訴苦，Jer特地與大表哥Stanley夾計上水安撫眾人。首先大表哥Stanley錄音打招呼，「Hello柳柳粉大家好，大家估吓佢係邊個？聽咗阿Jer新歌未JM單身9？」接著Jer表示，「大家唔好唔開心，你哋會買到飛架，仲有公開發售架嘛。」雖然不少柳柳粉都感受到「大表Jer」的心意，但仍始終氣難下，慨嘆浪費金錢續會，寧願直接課金應援。

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