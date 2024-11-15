柳應廷Jer應援生日展 拍片讚柳柳粉大合唱好犀利 親錄窩心打氣說話(多圖+有片)

柳應廷Jer將迎來32歲生日，獲柳柳粉於尖沙咀舉行「Stay Gold Be Bold」生日展。(娛樂組攝)

柳應廷Jer將於本月20日迎來32歲生日，一眾柳柳粉(Jer粉絲暱稱)特意於本月9日起為Jer舉行為期兩星期的生日展「Stay Gold Be Bold」，向來寵粉的Jer特地預備了從未公開的多款靚仔造型照，提供幕後拍攝花絮，並分享對粉絲的窩心感言，Jer承諾，「希望嚟緊嘅每一首歌或者阿Jer做嘅每一樣嘢，都可以俾你哋睇到一個好努力嘅我。」此外，今次展覽的神秘集資禮物「打氣匙扣」，Jer親自錄下6句打氣說話，由起身返工返學、食飯到休想都貼心為柳柳粉加油，並提醒別忘記他的歌聲陪伴。

Stay Gold Be Bold 鼓勵Jer保持初心 柳誕展覽於尖沙咀新港中心舉行，由本月9日起至21日開放予公眾參觀(17日除外)。生日展名為「Stay Gold Be Bold」代表fans對柳應廷的寄語，鼓勵Jer保持對音樂的喜愛，以及猶如黃金般閃耀珍貴的初心，忠於做自己喜愛的音樂，繼續大膽破格地將外國不同的音樂的元素，融入本地流行樂壇的廣東歌，就如今年推出玩味十足的「月球三部曲」，透過《筆觸男孩憂鬱之死》、《約齊靈魂在墳墓開生日派對》和《月居人》3首作品，以人、鬼、神的3種角度表達「I am the I」(呼應Jer首張實體碟)的態度。

配合百變形象 展出從未曝光造型照 Jer柳應廷歌迷會(JFC)Admin接本報訪問時表示，配合Jer的百變形象，邀請他以Rock/Band仔、英倫風、優閒和太空4個主題拍攝型造照，Jer亦特地提供chok爆有型又可愛的幕後拍攝花絮，在展覽場地的 LED Wall 播放，每位入場參觀眾首先都會聽到Jer對支持者的窩心分享，「Hello 各位入場的柳炒你哋好，無論係本地或海外，首先歡迎你哋嚟到呢個生日派對，好開心今年有大家嘅Support，多謝你哋每一位對我嘅支持，無論係好多唔同嘅表演同我出嘅每一首歌都好，你哋都咁鍾意。」 承諾努力做好作品 Jer曾表示在舞台表演時，很享受全場大合唱的歌聲與氣氛，不時會召喚觀眾合唱，更曾拍片示範如何為《Dear Children》和唱，他續說，「有時我好任性地叫大合唱，大家都好犀利咁做到，所以一路以嚟都好多謝你哋。希望嚟緊嘅每一首歌或者阿Jer做嘅每一樣嘢，都可以俾你哋睇到一個好努力嘅我，多謝你哋支持。」看畢Jer的感言短片，柳柳粉可在一幅長達10米的星空留言板，寫下對 Jer 的星語祝福，牆上一片星海寓意fans一同守護陪伴，照亮 Jer 的音樂星途。

冧爆「打氣匙扣」暗藏碼密 論到另一大驚喜，相信必然是柳誕展的集資禮物，包括巨型的「太空柳」海報和「打氣匙扣」。FC的Admin表示，他們提供多款打氣字句，由Jer親自挑選其中6句，錄下冧爆的打氣說話。生活起居方面，從柳式雞叫聲鬧鐘「起身返學返工喇！fighting fighting！」，填肚溫馨提示「肚仔餓唔餓呀？╴記得準時jap jap jap」和叮囑睡前「嗱！再忙再攰都好，記住要休息吓，休息係為咗行更遠嘅路，加油！」當然，Jer不忘提醒有他的歌聲陪，「唔好嘈唔好嘈！靜靜地聽我唱歌！shh！」、「嗱！無人係孤單架！仲有我嘅歌聲陪住你吖嘛！加油！」和「你哋準備去同我一齊奔向月球未？」6句看似簡單的打氣bite，實是暗藏柳柳粉與Jer的密碼，包括「為食柳」食好西的「jap jap聲」、Jer的口頭禪「唔好嘈」和《月居人》歌詞「shh」，還有Jer在演唱會經常勉勵大家的說話。此外，除了生日展，亦有「柳誕」應援巴士和巴士站燈箱，供柳柳粉卡打。