梁釗峰搞生日送絕密肉照 頭獎「返屋企券」親自開車接送粉絲

明天(8月31日)生日的梁釗峰，日前與「峰心粉」(釗峰粉絲暱稱)共聚慶生，會場的佈置以至遊戲都走校園風，以配合官方歌迷會「峰心學院」的主題。每位入場的「峰心粉」更獲贈精美的選手包，內含印有會員編號的號碼布和獎牌，釗峰對獎牌愛不釋手連番大讚說：「係我嘅剪影呀，好靚好有心思！」壽星仔亦用心準備三份禮物回禮，其中一份終極大獎更震撼在場每位，全場陷入瘋狂尖叫聲不斷。
生日會上，釗峰在歡呼聲中出場，「峰心粉」送上生日蛋糕兼合唱生日歌。以跑步為題的蛋糕有運動造型的Cute版釗峰，以及他其中一次跑十公里的記錄，非常有心思。大合照後便到玩遊戲環節，歌迷會特別準備了「2023-2024年度峰心學院年終考試」，題目包括音樂題、喜好題等等以測試大家對偶像的了解，釗峰還擔任「教授」親自改卷。遊戲期間，「峰心粉」更有機會致電釗峰回答問題，他細心地走入房間與場外的「峰心粉」對話，並解釋說：「傾電話係好私密同兩個人嘅事，雖然只係好短時間答個問題，但我都會匿埋去講，好開心可以同佢哋傾下電話。」勝出的隊伍分別獲得親筆簽名相以及即影即有。見到大家玩得開心投入，釗峰一臉滿足說：「我同佢哋講最緊要投入同享受，呢個係我人生哲學。你認真做一件事就會覺得好有生命力，投入其中你會有啲得著。好開心可以見下大家，同大家玩下遊戲，對佢哋了解多咗。」
釗峰準備了三份神秘大獎回禮，他非常緊張表示：「呢幾份大獎我都俾自己震撼到！」三位幸運兒分別讀出獎品，第一位說：「你唔需要沿途歷險，『原圖』到手了」，「峰心粉」立即估中是釗峰的肌肉相。釗峰說：「有一年我Po咗9張相，其中一張係做Gym冇着上身嘅相，佢哋成日話放大都睇唔到，我就偏偏唔Send原圖出嚟。有句歌詞係『你繼續沿途歷險，我繼續尋求幸福了』，佢哋『原圖』歷險咗上年嘅時間，呢份獎品就係成張原圖送畀Fans。」第二份獎品是私約玩桌上遊戲，釗峰表示挑選了自己很喜歡的Board Game，更承諾：「如果抽中咗，我哋約個時間玩，真係好好玩。」最後一份終極大獎更令全場陷入瘋狂，當第三位幸運兒讀出「我得到教授送我返屋企券一次」時，全場尖叫氣氛高漲，經理人補充說：「車入面係會有其他同事喺度」，場面爆笑。釗峰笑說：「我好希望送佢哋一程，係一張好暖心嘅『返屋企券』，陪伴好緊要，車佢哋返屋企都幾Sweet。」
生日會尾聲，釗峰逐一與「峰心粉」合照，跳跳紮的他透露前一晚天光才睡。他說：「忙緊舞台劇排練同埋新歌錄音，今次係同新監製合作，但同佢識咗好耐，差唔多凌晨3、4點先喺Studio走，朝早先瞓覺，但我好樂在其中。生日大家開心就得，我嘅口號係『釗峰生日，大家開心』，大家開心最緊要。」