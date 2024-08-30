梁釗峰搞生日送絕密肉照 頭獎「返屋企券」親自開車接送粉絲

明天(8月31日)生日的梁釗峰，日前與「峰心粉」(釗峰粉絲暱稱)共聚慶生，會場的佈置以至遊戲都走校園風，以配合官方歌迷會「峰心學院」的主題。每位入場的「峰心粉」更獲贈精美的選手包，內含印有會員編號的號碼布和獎牌，釗峰對獎牌愛不釋手連番大讚說：「係我嘅剪影呀，好靚好有心思！」壽星仔亦用心準備三份禮物回禮，其中一份終極大獎更震撼在場每位，全場陷入瘋狂尖叫聲不斷。

生日會上，釗峰在歡呼聲中出場，「峰心粉」送上生日蛋糕兼合唱生日歌。以跑步為題的蛋糕有運動造型的Cute版釗峰，以及他其中一次跑十公里的記錄，非常有心思。大合照後便到玩遊戲環節，歌迷會特別準備了「2023-2024年度峰心學院年終考試」，題目包括音樂題、喜好題等等以測試大家對偶像的了解，釗峰還擔任「教授」親自改卷。遊戲期間，「峰心粉」更有機會致電釗峰回答問題，他細心地走入房間與場外的「峰心粉」對話，並解釋說：「傾電話係好私密同兩個人嘅事，雖然只係好短時間答個問題，但我都會匿埋去講，好開心可以同佢哋傾下電話。」勝出的隊伍分別獲得親筆簽名相以及即影即有。見到大家玩得開心投入，釗峰一臉滿足說：「我同佢哋講最緊要投入同享受，呢個係我人生哲學。你認真做一件事就會覺得好有生命力，投入其中你會有啲得著。好開心可以見下大家，同大家玩下遊戲，對佢哋了解多咗。」