梁釗峰沖咖啡報答Fans 鐵粉婆婆見真人激動落淚

梁釗峰最近推出新歌《致陪伴我的》，並於日前到荃灣如心廣場舉行宣傳活動，而活動原定於西貢戶外地方進行，可惜受天雨影響固移師室內。釗峰除獻唱歌曲外，還親手為「峰心粉」(釗峰粉絲暱稱)沖咖啡兼合照聊天，期間遇上一位駐足觀賞的婆婆，婆婆的說話更深深打動釗峰以及在場每一位。

活動上，釗峰唱出新歌《致陪伴我的》、《28天》以及《遺憾與遺憾的一切》，吸引逾百人駐足欣賞。台上搭起露營帳篷，擺放了枱和櫈，神還原《致陪伴我的》的MV場景。「峰心粉」逐一上台與釗峰見面聊天，無論是簽名或是合照，釗峰均有求必應，相當寵粉。他說：「本身諗住喺戶外搵個好Chill嘅地方同大家唱歌，點知落大雨，同我拍MV嗰日差唔多。但又係另一種嘅特別，將露營擺上台，大家舒舒服服喺商場共聚，另類嘅開心。」活動期間，釗峰留意到商場二樓的一位婆婆，對方聽得非常投入，不時揮手和派心，釗峰隨即邀請對方一起合照，婆婆興奮得原地跳起。當她近距離見到釗峰時，激動得握着釗峰的手說：「《遺憾與遺憾的一切》已經好想見你，喺中環街市，但係今次係第一次見到你。由C AllStar年代已經想做你Facebook會員，但我唔識搞，你好叻仔呀！」釗峰為婆婆送上擁抱，對方更感動得眼濕濕，全場拍手歡呼。