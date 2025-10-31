森美不捨小儀爆喊思考人生 預告已接新job再做拍檔 (有片)

森美、阮小儀及梁嘉琪主持的《早霸王》今日播出最後一集，森美與小儀這對商台金牌拍檔終要分手，節目不乏感人位，不僅小儀不捨落淚，就連森美在受訪時亦數度爆喊。
被偶像林海峰搞喊
隨住《早霸王》結束，森美會與阿正、Elsie合作新節目《Bad Girl大過佬》，小儀、嘉琪功成身退，今日中午聯同森美在商台接受傳媒訪問，小儀自認今天已喊了好多次，首先是收到殿堂級偶像林海峰送上親筆繪製的畫作，上面更有903同事的留言，令小儀立即淚崩，小儀直認當初入行是因為軟硬天師，雖然最初考DJ失敗，幸而商台請撰稿員才有機會加入903，一做便做了30年。森美、小儀成為廣播界經典CP，更是大眾心目中的一對歡喜冤家，小儀自爆：「我屋企人都問我你係咪同森美一齊。」森美感激二人入行後獲不少圈中人幫忙，預告已有不同單位斟他與小儀再做拍檔，包括司儀及廣告等，相信未來日仍有很多合作機會。雖然有想過不如趁「分手」同站舞台，不過小儀卻表示：「唔好搞我啦！因為我驚記性唔好。」且看日後會否齊站舞台或廣播劇合作。
森美坦言打算退休
小儀形容森美「口賤心軟」，查實他相當窩心，當初知她辭職第一時間詢問是否身體出現甚麼狀況，森美被兩位拍檔踢爆經常講要退休，小儀就表示睇得出森美好愛自己的DJ工作，相信他仍有排做！小儀坦言趁30年齊頭離職是最好機會，至於為何在叱咤頒獎禮前離開，她解釋11月將迎來生日，所以想生日月份享受人生，旁邊的森美稱曾建議她以嫁人理由離職，小儀補充自己以前睇錢好緊，現在知足便可以，希望多些時間陪家人，因為80多歲父親去年身體出現問題，幸好已成功康復，所以她想珍惜陪伴家人，會多陪父母去飲茶、見面、關心大家。其間，森美收起笑容並感觸說：「我都好贊成，我絕對唔會說服你繼續做，我多謝你添！因為我媽媽今年有病，令到我自己諗一諗係咪需要咁多時間工作呢？節目度以為我成日蝦佢，但其實生活上好多嘢都跟佢學習，包括今次。」森美直認小儀辭職，這半年有跟太太商量自己去留，此時他立即哽咽，邊喊邊講：「呢半年，自己情緒位諗嘢都好多…唔係因為小儀…因為我要諗自己人生要點。呢個年紀回想一生自己做錯過嘅嘢，但係小儀畀咗個力量我，做我喜歡做嘅事囉！」森美目前最顧慮當然是家人，他有問過小朋友「爸爸退休好唔好」，兩位小孩答：「等我哋讀完書先。」所以孭起頭家的森美惟有繼續工作。
至於嘉琪去向，她表示因為小儀自己亦多了工作，有記者打趣問她會否嫁人做闊太？小儀即笑住搶答：「係咪繼我做炎明熹經理人之後又有新傳聞？」小儀提到誤傳會做炎明熹經理人，她表示傳聞好好笑，認為做經理人要好高壇數，否認從來沒有人接觸她當轉行當經理人。