森美不捨小儀爆喊思考人生 預告已接新job再做拍檔 (有片)

森美、阮小儀及梁嘉琪主持的《早霸王》今日播出最後一集，森美與小儀這對商台金牌拍檔終要分手，節目不乏感人位，不僅小儀不捨落淚，就連森美在受訪時亦數度爆喊。

被偶像林海峰搞喊

隨住《早霸王》結束，森美會與阿正、Elsie合作新節目《Bad Girl大過佬》，小儀、嘉琪功成身退，今日中午聯同森美在商台接受傳媒訪問，小儀自認今天已喊了好多次，首先是收到殿堂級偶像林海峰送上親筆繪製的畫作，上面更有903同事的留言，令小儀立即淚崩，小儀直認當初入行是因為軟硬天師，雖然最初考DJ失敗，幸而商台請撰稿員才有機會加入903，一做便做了30年。森美、小儀成為廣播界經典CP，更是大眾心目中的一對歡喜冤家，小儀自爆：「我屋企人都問我你係咪同森美一齊。」森美感激二人入行後獲不少圈中人幫忙，預告已有不同單位斟他與小儀再做拍檔，包括司儀及廣告等，相信未來日仍有很多合作機會。雖然有想過不如趁「分手」同站舞台，不過小儀卻表示：「唔好搞我啦！因為我驚記性唔好。」且看日後會否齊站舞台或廣播劇合作。