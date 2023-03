《第95屆奧斯卡頒獎典禮》(Academy Awards)已圓滿落幕,60歲的楊紫瓊憑大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)勇奪最佳女主角,同片更掃走7項殊榮,還有最佳電影、最佳導演、最佳男配角、最佳女配角、最佳原創劇本及最佳剪接。

在奧斯卡頒獎禮舉行前,外媒IGN 統計《奇異女俠玩救宇宙》已在不同的大型頒獎禮上合共獲得158個獎項,超越2003年電影《魔戒三部曲:王者再臨》(The Lord of the Rings: The Return of the King)當年累積101獎之紀錄,寫下歷史性新一頁。