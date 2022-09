HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳劇《龍之家族》(House of the Dragon)自上月開播以來,觀看人數不斷增加,更打破HBO收視紀錄,劇集運用CG製作多個場景,令人目不睱給。《龍》劇昨日播出第3集,有眼利網民發現,劇中的龍族國王King Viserys的手指出現製作錯誤。