欣宜演唱會｜湯令山馮允謙向欣宜單膝下跪 一個送禮 一個合唱

鄭欣宜（Joyce）一連三場紅館演唱會今晚舉行第二場，有好友許廷鏗及七師傅等到場支持，當七師傅與男友走入觀眾席時，引來一場騷動。今晚兩位登場嘉賓分別有湯令山和馮允謙。 欣宜表示一直希望有個弟弟，因為可以做大家姐，當自己被人欺負的時候，便可以欺負對方，並謂希望自己的弟弟多才多藝，最好能唱能作曲，便可以一齊演出。之後欣宜唱出英文作品《Boyfriend Material》，湯令山未幾升上舞台合唱。

湯令山送上紅色盒子 席間，二人提到早前鬥快打字，但欣宜因有gel甲關係而落敗。湯令山自言不是男友的材料，但為了欣宜，於是破例做一次「男友」，他隨即單膝下跪，向欣宜送上一個紅色盒仔。欣宜大感驚訝，更謂：「你當住我老豆面前搞啲咁嘅嘢？」大會鏡頭隨即影向觀眾席上的鄭少秋，而秋官也隨即舉起兩隻手指公示意。