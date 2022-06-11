欣宜演唱會｜湯令山馮允謙向欣宜單膝下跪 一個送禮 一個合唱

鄭欣宜（Joyce）一連三場紅館演唱會今晚舉行第二場，有好友許廷鏗及七師傅等到場支持，當七師傅與男友走入觀眾席時，引來一場騷動。今晚兩位登場嘉賓分別有湯令山和馮允謙。
欣宜表示一直希望有個弟弟，因為可以做大家姐，當自己被人欺負的時候，便可以欺負對方，並謂希望自己的弟弟多才多藝，最好能唱能作曲，便可以一齊演出。之後欣宜唱出英文作品《Boyfriend Material》，湯令山未幾升上舞台合唱。
湯令山送上紅色盒子
席間，二人提到早前鬥快打字，但欣宜因有gel甲關係而落敗。湯令山自言不是男友的材料，但為了欣宜，於是破例做一次「男友」，他隨即單膝下跪，向欣宜送上一個紅色盒仔。欣宜大感驚訝，更謂：「你當住我老豆面前搞啲咁嘅嘢？」大會鏡頭隨即影向觀眾席上的鄭少秋，而秋官也隨即舉起兩隻手指公示意。
馮允謙下跪又牽手合唱
欣宜第二場演唱會的第二位嘉賓是馮允謙，她介紹時稱對方每次唱歌，都令她神魂顛倒。欣宜又透露對方下月開騷，隨即唱出《思念即地獄》，馮允謙升上舞台與她合唱，期間馮允謙更一度單膝下跪，又拖住欣宜的手情深對唱，令全場起鬨。
馮允謙不停大讚欣宜好，更表示喜歡上她，欣宜則謂：「你係飲咩奶大？點解你對眼可以邊唱邊放電？」然後馮允謙取出蜜糖，「你見到我同你嘅相，你每次飲嘅時候就會見到我，你唔好同其他男仔share !」欣宜就著他要努力向觀眾放電，之後步出舞台。
馮允謙稱今次是他第二次來紅館，而下月自己亦都會開騷，希望稍後可以來到紅館，之後他唱出《地球來的人》，全場觀眾更拿出電話亮起電筒，隨著節奏揮動。