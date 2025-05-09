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娛樂
2025-05-09 23:53:02

欣宜狀態極佳孖團隊現身酒店開會 疑商量復出大計

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欣宜狀態極佳現身酒店開會， 疑商量復出大計。

欣宜狀態極佳現身酒店開會， 疑商量復出大計。

鄭欣宜自20233月紅館演唱會後便銷聲匿跡，雖然曾演出好友許廷鏗的歌曲MV，並為動畫《星願奇緣》配音，期間多次被網民「捕獲」，但一直未有公開露面。在欣宜神隱兩年期間，曾經傳出她飽受憂鬱症困擾，以及傳她返加拿大秘密生B。欣宜的經理人林珊珊只向傳媒表示：「Joyce的確病了，正在療傷之中。」日前，再有網民捕獲欣宜現身半島酒店，並與著名經理人陳淑芬兒子陳家豪及一大班人在酒店大堂開會，疑商量復出大計。

上月欣宜被發現將IG 所有帖文清零，YouTube頻道的Vlog亦刪走，只留下少量專輯歌曲，有傳她與寰亞已經約滿，而寰亞日前亦以「祝福Joyce」回覆。日前，有網民在半島酒店捕獲欣宜，見欣宜身穿黑色套裝，配一頭金色曲長髮，非常sharp醒，狀態大勇，並與陳淑芬兒子陳家豪，及一行多人在酒店大堂開會，疑似商討復出大計，欣宜開會期間有講有笑，心情大靚，在離開餐廳時，亦繼續不停口，似乎有好多諗頭。

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陳淑芬今年農曆新年在社交平台分享拜年相片，其中一張見欣宜現身。

陳淑芬今年農曆新年在社交平台分享拜年相片，其中一張見欣宜現身。

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