欣宜自爆情迷單眼皮鄭中基 邀任個唱嘉賓自肥

前晚演唱會頭場特別嘉賓是鄭裕玲（Do姐），昨晚邀請了同樣是「鄭氏宗親」的鄭中基（Ronald）擔任表演嘉賓，他一出場觀眾即大叫其招牌口號「Wee」，Joyce在台上向他表白，還自薦參加其真人騷項目，要求他培訓，非常搞笑。Joyce介紹Ronald出場時，坦言對他的單眼皮情有獨鍾，小時候在加拿大生活時狂煲其電影VCD，長大後欣賞他敢言和做自己很喜歡的事情，然後Joyce對Ronald說：「多謝你嚟做我嘉賓，我好鍾意你㗎，我真係由細到大都對你心心眼！」她表示早前執屋，無意間發現初戀男友舊照，原來他與Ronald都是單眼皮。但Ronald說：「我覺得好對你唔住，依家我老咗變咗雙眼皮，因為啲皮鬆咗。所以你要諗清楚，如果鍾意單眼皮男仔，可能佢老咗變雙眼皮。」

中文屬「有限公司」的Joyce，誤會Ronald的新計劃「機動兵工廠」是「機動兵工『床』」，要用英語解說。然後她表示好想參與其中：「我都好想你同我『培訓』，一起『培訓』⋯⋯」全場大笑，Ronald聽到皺眉，笑說：「你知唔知『培訓』點解？（知，Training）係啦，不如講『Training』啦，因為你講嗰個詞比較尷尬。」Joyce繼續自薦：「我知道呢個Training有acting同埋singing，呢兩樣嘢我都有做㗎！」Ronald支吾以對：「但我哋有年齡限制，由21歲到 35歲⋯⋯」Joyce立即興奮地說：「咁就掂啦，我5月30日之前都仲係 35歲。（但我唔掂喎，訓練咗你兩個月之後就 36歲）中女都有中女特別味道，你改咗個年齡框。（即係改為21到36歲）嗱，大家聽住㗎，改咗啦！」Ronald搖頭笑說：「我真係估唔到我第一次搞真人騷就要造馬，即係要我選你⋯⋯喂，講完『培訓』然後『我選你』⋯⋯我『挑』選你⋯⋯哎呀，我哋都係返入後台再講。」引發全場爆笑，Joyce亦笑到彎腰。之後她點唱Ronald的《我代你哭》，並說：「呢首歌係許廷鏗介紹我聽，但佢就唱得⋯⋯我想聽原唱！」許廷鏗在觀眾席扮嬲，深深不忿指住台上的Joyce，場面搞笑。

Ronald獨唱後離場，Joyce穿上閃亮運動裝再度登場，她與二十位舞蹈員一口氣表演《罰你》、《你瘦夠了嗎？》和《豐乳肥臀》，連續近十分鐘勁歌熱舞，越跳越勁，全場觀眾熱情跳舞拍掌。Encore環節，Joyce穿上金色長裙，演繹《先哭為敬》、《配角》、《無表面傷痕》和《女神》等金曲，配合來自英國的Ground Support 打造的燈光效果，非常震撼。完場後，觀眾不肯離開再度Encore ，Joyce 加碼唱《無權愛我》和《渺小》後，演唱會圓滿結束。