歐錦棠爆電視台籌款節目疑造假 披露胸口碎大石秘訣

心口碎大石常以麻石作道具 他又提到「心口碎大石」，不過強調大石是真的，未有做任何手腳。他透露：「多年前曾有人使用硫酸溶石，但不肯定腐蝕程度以致有危險性。一般會使用『麻石』，而關鍵則在於使用鎚仔的人，只要懂得用鎚的力，不然便會死或內傷。」 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈