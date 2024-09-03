歐錦棠爆電視台籌款節目疑造假 披露胸口碎大石秘訣

電視台籌款節目向來都會找來藝人玩命演岀，做岀各種高難度動作，吸引各階層人士捐款。歐錦棠最近於自家YouTube Channel 《乜乜棠水舖》爆料，指不少表演項目都是造假，更親身示範當中的掩眼法。
歐錦棠的最新影片以「電視台台慶玩命表演的秘密！滾油取物、氣功煎魚、胸口碎大石等等都有造假成份？｜乜乜棠水舖」為題，大爆籌款節目鏡頭背後的秘密。
歐錦棠大爆《獎門人》秘聞 零騷錢賺獎品：無得計較咁多
歐錦棠示範「滾油取物」
歐錦棠先示範「滾油取物」，並透露只要在落油後加入大量白醋再開火，便能讓沸點比水更低，「很快會有泡泡，令人以為很熱、很滾。」他以親身示範「以身試油」，不過他提醒大家切勿模仿，即使是造假但仍有危險性。
之後，他談到「空手煮魚」，即徒手將魚煎至出煙，「先將魚體內的內臟全部劏走，再加發熱線在內及穿岀來放在手掌上，再戴上放有電芯的護腕。」他又指沒有人會知道魚是否煮熟了，最重要是有岀煙效果讓觀眾看見。
香港式離婚｜近80萬人搶飛 系統疑遭黃牛黨攻擊突然暫停售票
心口碎大石常以麻石作道具
他又提到「心口碎大石」，不過強調大石是真的，未有做任何手腳。他透露：「多年前曾有人使用硫酸溶石，但不肯定腐蝕程度以致有危險性。一般會使用『麻石』，而關鍵則在於使用鎚仔的人，只要懂得用鎚的力，不然便會死或內傷。」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈