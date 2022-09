死侍3｜賴恩雷諾士再發片 狼人曉治積曼齊上鏡超驚喜 (有片)

曉治:點解狼人仲在生?

在短片中,賴恩雷諾士與曉治積曼在梳化排排坐,賴恩先問觀眾:「你是否有問題想問?」曉治表示:「我都有很多問題,相信大家都有很多問題想問,但請先冷靜,我們會逐一解答。例如,點解狼人在《盧根》之後會仍然在生?」之後賴恩搶著說:「《盧根》身處2029年,那是另一回事。盧根在《盧根》中已經死去……事實上,在我們的電影中所發生的事,是……」正當賴恩正式解答之際,短片隨即響起經典組合Wham!名曲《Wake Me Up Before You Go-Go》,觀眾完全聽不到兩人的說話。當播畢歌曲,兩人亦「解答」完畢,最後就賣口乖表示:「多謝Kevin Feige(Marvel主席),多謝MCU」。