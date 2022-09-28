死侍3｜賴恩雷諾士再發片 狼人曉治積曼齊上鏡超驚喜 (有片)

賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)今早發放短片，宣布開拍《死侍3》(Deadpool 3)，他在短片中講述自己錯過了D23發布會好可惜，又指想不到用甚麼新方式在MCU亮相，於是找來飾演狼人的曉治積曼(Hugh Jackman)加入《死侍3》。之後，曉治在賴恩身後行過，答應他再演狼人。一眾粉絲睇片後超開心。估不到賴恩在幾個小時後再為大家帶來驚喜，今晚他發放第二條短片，仲搵埋曉治齊齊出鏡。

曉治：點解狼人仲在生？

在短片中，賴恩雷諾士與曉治積曼在梳化排排坐，賴恩先問觀眾：「你是否有問題想問？」曉治表示：「我都有很多問題，相信大家都有很多問題想問，但請先冷靜，我們會逐一解答。例如，點解狼人在《盧根》之後會仍然在生？」之後賴恩搶著說：「《盧根》身處2029年，那是另一回事。盧根在《盧根》中已經死去……事實上，在我們的電影中所發生的事，是……」正當賴恩正式解答之際，短片隨即響起經典組合Wham！名曲《Wake Me Up Before You Go-Go》，觀眾完全聽不到兩人的說話。當播畢歌曲，兩人亦「解答」完畢，最後就賣口乖表示：「多謝Kevin Feige(Marvel主席)，多謝MCU」。