江若琳下月卸貨依然纖瘦 望BB似爸爸般善良

進入最後直路，Elanne表示心情非常緊張︰「終於有我本人比較認真的孕照了﹗來到最後一條大直路，要好好記錄一下吧﹗人一世物一世，第一次挺著西瓜般重嘅大肚腩，行路力不從心，每日同肚裡的小東西心連心，重新搵到戀愛嘅感覺好美好。距離佢要出嚟同我見面嘅日子不遠了，我超！級！緊！張！我係一個生活上自理能力都有啲障礙嘅人類，到底我可唔可以照顧好佢呢，日子愈來愈近，我每日都活喺無限嘅幻想中，所有身邊朋友都會鼓勵我，唔使諗太多，生咗出嚟自自然然會識！因為呢個係母親嘅天性！好啦～輕鬆期待呢一日既來臨吧﹗」她除感謝老公，又希望BB將來能像爸爸一樣善良︰「Dear my best friend，唔知你將會係神隊友定豬隊友，但無論點都好，我知你一定係一個好爸爸，因為你心地善良，你令我重新見到呢個世界嘅真善美。我成日都叫BB千萬唔好似我，成嚿飯咁喺呢個社會生存無著數，我希望佢似你，善良得嚟又夠聰明可以保護自己咁就夠啦﹗多謝你送我一個幸福嘅家庭。我地要共同努力，互相好好學習如何做一個永遠暖住孩子心的好父母。」