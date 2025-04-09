江若琳順德站音樂會反應熱烈猶如置身紅館 有計劃香港開騷

江若琳（Elanne）上年八月復出樂壇，並且先後推出兩首派台新歌《一圈》及《一直留在心底的事》。Elanne上年底於廣州舉行江若琳《留在心底的故事》巡迴音樂會首站，全場座無虛席。Elanne相隔四個月之後於本月初在順德舉行音樂會，吸引世界各地的歌迷來到現場支持，分別唱出新歌及歷年的經典代表作，包括有：《錯愛》、《大步喊過》和《Show You》等。

反應熱烈猶如置身紅館 Elanne在社交社交網寫上：「有夢還可以發的感覺真好。感謝順德站這一夜很難忘，感動到我空白左一段長時間，不敢相信眼前見到的，真的像夢中出現一樣！謝謝你們實現我一個又一個的夢。風箏雖然曾經斷了線，兜兜轉轉卻在一個生命中最好的時光裡風箏重新啟航繼續飛到更遠的地方！感謝仍然願意陪伴我飛的歌迷，很愛你們。」