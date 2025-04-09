江若琳順德站音樂會反應熱烈猶如置身紅館 有計劃香港開騷

江若琳（Elanne）上年八月復出樂壇，並且先後推出兩首派台新歌《一圈》及《一直留在心底的事》。Elanne上年底於廣州舉行江若琳《留在心底的故事》巡迴音樂會首站，全場座無虛席。Elanne相隔四個月之後於本月初在順德舉行音樂會，吸引世界各地的歌迷來到現場支持，分別唱出新歌及歷年的經典代表作，包括有：《錯愛》、《大步喊過》和《Show You》等。
反應熱烈猶如置身紅館
Elanne在社交社交網寫上：「有夢還可以發的感覺真好。感謝順德站這一夜很難忘，感動到我空白左一段長時間，不敢相信眼前見到的，真的像夢中出現一樣！謝謝你們實現我一個又一個的夢。風箏雖然曾經斷了線，兜兜轉轉卻在一個生命中最好的時光裡風箏重新啟航繼續飛到更遠的地方！感謝仍然願意陪伴我飛的歌迷，很愛你們。」
Elanne較早前接受傳媒訪問被問是否有計劃在香港開演唱會，她表示：「籌備當中，其實都好想開，最近都有出新歌，收到好多香港嘅朋友都問幾時會喺香港開演唱會，仲同我講細細個就聽你唱歌，不過細個嗰陣讀書就未有能力去買演唱會飛，歌迷就話現階段已經有工作，好希望我再出嚟開演唱會，我覺得好感動，因為陪住一啲人去長大，希望會有好消息。」