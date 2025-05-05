沉默的審判｜袁富華再拍黃精甫新劇 《周處除三害》「香港仔」帶挈多工作(有片)

《周處除三害》原班底再攜手的全新華語劇集《沉默的審判》，日前(3日)於台北西門紅樓舉行媒體發布會，在《周處》演反派「香港仔」的袁富華特地飛往台灣出席，成為唯一參與的香港演員。他坦言自不少人因角色而認識他，「唔知係咪呢個原因，多咗人叫我香港仔，其實我是個佬，你叫我香港仔，不過都開心。」問到可有因此多了工作機會，他笑言，「我相信有，有些導演都跟我講：『你個香港仔好犀利。』」

認錢唔認人

袁富華在《沉默的審判》演一個香港人，今次跟阮經天和王淨沒同場，換了跟上次未有對手戲的陳以文大鬥演技，雖然只拍了一日，但經歷角色波濤洶湧情緒轉變，絕不簡單。問到是否再演反派？他笑言，「我一定不會覺得他是反派，我是一個好人。」他續說，「我在戲中跟陳以文是生意上的拍檔，很多時候他需要生意上的資金，就通過我來要錢。」陳以文經營的鋼材公司，因一個驚天地的逆轉，有求於袁富華，「我們在劇本認識多年，這次我都會幫他，但我不會上身，我是一個認錢不認人的人，無論甚麼友情也好，我只賺錢。」