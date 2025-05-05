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娛樂
2025-05-05 10:00:00

沉默的審判｜袁富華再拍黃精甫新劇 《周處除三害》「香港仔」帶挈多工作(有片)

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袁富華特地往台灣出席全新華語劇集《沉默的審判》記者會。(娛樂組攝)

袁富華特地往台灣出席全新華語劇集《沉默的審判》記者會。(娛樂組攝)

《周處除三害》原班底再攜手的全新華語劇集《沉默的審判》，日前(3日)於台北西門紅樓舉行媒體發布會，在《周處》演反派「香港仔」的袁富華特地飛往台灣出席，成為唯一參與的香港演員。他坦言自不少人因角色而認識他，「唔知係咪呢個原因，多咗人叫我香港仔，其實我是個佬，你叫我香港仔，不過都開心。」問到可有因此多了工作機會，他笑言，「我相信有，有些導演都跟我講：『你個香港仔好犀利。』」

左起：薛仕凌、謝欣穎、袁富華、陳以文、宋芸樺、阮經天和劉子銓，出席黃精甫執導的新作《沉默的審判》記者會。(娛樂組攝) 袁富華和陳以文在《沉默的審判》有不少對手戲。(娛樂組攝) 袁富華是唯一參演的香港演員。(《沉默的審判》劇照)

認錢唔認人

袁富華在《沉默的審判》演一個香港人，今次跟阮經天和王淨沒同場，換了跟上次未有對手戲的陳以文大鬥演技，雖然只拍了一日，但經歷角色波濤洶湧情緒轉變，絕不簡單。問到是否再演反派？他笑言，「我一定不會覺得他是反派，我是一個好人。」他續說，「我在戲中跟陳以文是生意上的拍檔，很多時候他需要生意上的資金，就通過我來要錢。」陳以文經營的鋼材公司，因一個驚天地的逆轉，有求於袁富華，「我們在劇本認識多年，這次我都會幫他，但我不會上身，我是一個認錢不認人的人，無論甚麼友情也好，我只賺錢。」

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袁富華在《沉默的審判》演認錢不認人的香港生意人。(娛樂組攝) 袁富華在《周處除三害》獲讚賞，因而多了工作。(娛樂組攝)

內裡兇狠

袁富華在記者會上，大晒「港普」，甚至索性用廣東話答題，問到是否度身訂造香港人角色，減少語言障礙，「我沒有問他，雖然角色是香港人，他是基地不是香港，時會在馬來西亞、菲律賓、泰國等地，唯有一場陳以文來找我，就是香港背景。」他估許黃精甫經《周處》合作後，發掘演員不同可能性，「今次將兇狠擺在內心，表明笑騎騎，稱兄道弟。」他自言習慣等作品出街後，才詢問有關導演講故事的意圖。
 

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